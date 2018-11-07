Росатом и Польша: стране нужна АЭС — но правящей партии не нужны проблемы

Варшава, , 06:28 — REGNUM Обсуждая строительство АЭС в Польше, министр энергетики этой страны Кшиштоф Тхужевский особо отметил, что Варшава рассматривает непременно АЭС поколения III+, так как именно оно соответствует требованиям безопасности (с учетом недавней аварии на «Фукусиме»). Каковы технический, экономический и политический аспекты этих заявлений, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Еще год назад министр сообщил, что Польша нуждается в АЭС, состоящей из трех энергетических блоков общей мощностью 4,5 тыс. МВт, — однако дальнейшее обсуждение требует определиться с подрядчиком, а здесь уже играют роль не только технологические аспекты (хотя с точки зрения безопасности альтернативы Росатому нет — АЭС поколения III+ с реактором ВВЭР-1200 может построить только он). Дело в том, что следующей осенью в Польше парламентскими выборами завершится двухлетний избирательный цикл, и до этого времени правящая партия «Право и Справедливость» сделает все, чтобы избежать обвинений «в работе на Москву».

Что до финансовой стороны дела, то АЭС обходится очень дорого, к примеру, стоимость контракта Росатома с Венгрией составила 12 млрд евро, и венгры пошли на серьезные договоренности с Россией.

Читайте статью АЭС в Польше? Это практически нереально и другие публикации Станислава Стремидловского о политике и экономике Польши.