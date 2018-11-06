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«Завышенных ожиданий быть не должно» – о переводе Забайкалья в ДФО

Политика

Уровень жизни в ДФО, в состав которого недавно перевели Забайкалье, не является эталонным, отметил забайкальский политолог Игорь Линник

Чита, 6 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Действия по включению Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) являются экономически целесообразными, но завышенных ожиданий быть не должно, считает забайкальский политолог, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Линник.

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«В условиях, когда на макроэкономическом уровне то рецессия, то стагнация, это вряд ли позволит провести ощутимые изменения в плане улучшения жизни населения этих двух субъектов. Негативные тенденции переломить в ближайшее время будет невозможно, и они будут нарастать», — убеждён Игорь Линник.

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Он опасается, что подобные меры «в условиях, когда экономика на рецессионно-стагнационных качелях, дадут минимальный эффект».

«Уровень жизни в ДФО не является эталонным, и там также наблюдается исход населения (экономически обусловленная миграция) в другие регионы России или даже за рубеж, то есть население голосует ногами…» — резюмировал Игорь Линник.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в перечень федеральных округов, согласно которому Забайкальский край и Бурятия переведены из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

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Вхождение Бурятии и Забайкальского края в ДФО
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