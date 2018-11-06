Политологи прогнозируют позитивный эффект от присоединения Забайкалья к ДФО

Москва, , 14:37 — REGNUM В воскресенье, 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении Забайкальского края и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Три месяца глава государства дал на приведение всех документов в соответствие с новым статусом территорий.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, что присоединение Забайкальского края к ДФО даст позитивный эффект в развитии региона.

«Здесь есть несколько важных моментов. В Забайкальском крае новый временно исполняющий обязанности главы региона — Александр Осипов. В свою бытность первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока он добивался определенных льгот для Дальневосточного федерального округа. И, соответственно, когда осуществлялось его назначение, он обсуждал с Президентом РФ Владимиром Путиным, и премьер-министром Дмитрием Медведевым вопрос о том, чтобы эти льготы также доставались бы и Забайкальскому краю, И в этом контексте он предложил проект перевода Забайкалья в состав ДФО, — отмечает эксперт, — Есть предположение, достаточно обоснованное, что после того, как регион войдет в ДФО, у него появится больше перспектив для инвестиций. Не потому что, в Сибирь мало инвестировали, а потому, что Дальний Восток более плотно связан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, переход Забайкалья в состав ДФО — событие важное и позитивное».

Коллегу поддерживает директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, Максим Григорьев.

«На мой взгляд, это даст в первую очередь положительный эффект для жителей Забайкальского края и Бурятии. Это даст соответствующие льготы, соответствующие возможности, соответствующие отношения на федеральном уровне — в том числе и увеличение финансирования программ. Поэтому этот шаг, сделанный по инициативе временно исполняющего обязанности главы Забайкальского края Александра Осипова в достаточно серьезной мере улучшит жизнь жителей региона», — рассказал Максим Григорьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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