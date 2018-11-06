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В Совфеде поддержали назначение Абдулатипова на должность постпреда в ОИС

Политика

До этого назначения экс-глава Дагестана был представителем президента РФ на Каспии

Москва, 6 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  Кандидатуру Рамазана Абдулатипова на должность постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержал комитет Совета Федерации по международным делам. В закрытой части заседания принял участие и сам экс-глава Дагестана, пишет 6 ноября ТАСС.

Ранее должность представителя России в ОИС занимал Сергей Козлов. Информация о новом назначении Абдулатипова появилась в последней декаде октября 2018 года. Как отметил политик, логично, что Россию с многомиллионным мусульманским населением в ОИС будет представлять именно мусульманин.

Напомним, ОИС была основана в 1969 году. На сегодняшний день её членами являются 57 стран, что делает международную организацию второй по масштабности после ООН. Российская Федерация на сегодняшний день не является полноправным участником организации, а имеет статус наблюдателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Абдулатипов был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана в январе 2013 года. В сентябре того же года он был избран депутатами Народного собрания республики руководителем региона.

В октябре 2017 года политик был отправлен в отставку, после чего указом Владимира Путина был назначен специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

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