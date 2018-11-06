Обращение Макрона к опыту 1930-х заставляет вспомнить о коллаборационизме

Москва, , 14:35 — REGNUM В постановке вопроса о необходимости создания в Европе «собственных единых вооруженных сил» президент Франции Эммануель Макрон не оригинален: об этом говорится давно, напоминает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее президент Франции предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию». Мы должны защищаться, считает Макрон — «от Китая, России и даже от Соединенных Штатов». При этом французский лидер обратил внимание на «схожесть ситуации в Европе с 1930-ми годами прошлого века».

По его словам, о том периоде напоминают две вещи — сильный экономический и финансовый кризис и усиление национализма, который пользуется порожденными кризисом страхами — возникшей яростью против Европы.

«Европа, однако, — понятие растяжимое. Россия тоже Европа, хотя и — далеко не только Европа. А как быть с Турцией? Да просто взгляните на список стран-членов ОБСЕ, наиболее представительной общеевропейской организации, и сразу станет ясно, сколько в данной проблеме непростых нюансов.

Макрон, судя по всему, ведёт речь о единых вооружённых силах ЕС. Ну что же, это ещё один возможный рычаг «сплочения» Европейского союза, подталкивания его дальше по пути федерализации. Да вот только всё новым и новым европейским странам и партиям этот путь не нравится.

Макрон, ничтоже сумняшеся, приклеивает таким политическим силам ярлык «националисты» и пытается усилить свою аргументацию за счёт притягивания сравнения сегодняшней обстановки в мире с обстановкой в Европе в 30-е годы XX века. Получается это у него, однако, неуклюже и себе во вред.

Напомню, что это именно Адольфу Гитлеру в конце 1930-х удалось создать «общеевропейскую армию» под эгидой вермахта. И помогли ему тогда, во-первых, те, кто вещал об «исходящей от России угрозе», и, во-вторых, те, кто не был готов защищать ни независимость союзников, ни даже свою собственную независимость. В том числе и Франция.

Так что лучше всё-таки с Россией вести диалог, строить с ней нормальные отношения. Но для этого надо действовать не в духе французских политиков первой половины прошлого века — таких, например, как Пьер Лаваль, завершивший свою политическую карьеру участием в коллаборационистском правительстве маршала Петена, или Эдуард Даладье, отказавший в совместных с СССР союзнических гарантиях Чехословакии и поставивший свою подпись под Мюнхенским сговором с Гитлером.

Посоветовал бы любящему исторические параллели Макрону ориентироваться на наследие последовательных сторонников французского суверенитета Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.

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