Бывший губернатор – молодёжи: «Вам никто ничего не должен»

Пермь, , 14:45 — REGNUM Бывший глава Пермского края Олег Чиркунов на персональной странице в соцсети прокомментировал скандальное заявление чиновницы Свердловской области. Экс-губернатор под другим углом взглянул на скандальную фразу и подчеркнул, что не согласен со словам директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких. По мнению Чиркунова, молодёжи никто ничего не должен: ни государство, ни родители.

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители», — сказала чиновница и попала в опалу. Я тоже не согласен с этой фразой, но по другой причине. Родители не должны детям. Насколько мне известно, этого обязательства нет даже в религиозных догмах. Родители делают добро своим детям не потому что они должны, а потому что у них есть такое желание и потребность. Так что правильная, на мой взгляд формулировка, обращенная к молодёжи: «Вам никто и ничего не должен. Добивайтесь всего сами и будьте благодарны, если кто-то, включая родителей и государство вам помогает». Конечно это про мораль, а не про право. Нормы права закреплены в законах», — считает бывший губернатор Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на круглом столе в Кировграде по поводу реализации молодёжных проектов Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Фраза стала известна после выхода в эфир сюжета программы «Новости Кировграда» телекомпании «Эхо 24».

Фраза вызвала широкий резонанс и федеральную огласку. Кто-то критиковал чиновницу и требовал увольнения, кто-то посчитал, что Ольга Глацких оказалась в опале из-за конкурента, который метит на её место. Есть и те, кто убеждён, что чиновники должны быть грамотными и отвечать за свои слова: если не могут импровизировать, то надо читать по бумажке.

На скандал отреагировали депутаты Государственной думы. Свои слова сказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 5 ноября он назвал слова Глацких некорректными и пообещал разобраться. А сегодня, 6 ноября, чиновница по его распоряжению была отстранена от работы.

Сейчас идёт служебная проверка. По её итогам и станет понятно, какие из этой ситуации делать оргвыводы. Но многие пользователи соцсетей уверены: её уволят. И не за то, что она выразилась некорректно, а за то, что она случайно сказала правду.

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