Новое «дно» Украины — депутат Рады задержан в ЕС за уголовку: «еврообзор»

Андрей Стеценко, , 18:40 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Собственно, скандал больше в Европе, но и на Украине будет эхо, учитывая недавнее возмущение киевского МИД из-за раздачи сотрудниками венгерского консульства гражданства Венгрии украинцам. Оказалось, что в Болгарии уже давно процветает своеобразный «бизнес» — торговля т. н. «удостоверениями болгарина» — аналога карты поляка и прочих похожих документов стран Восточной Европы.

«Этот коррупционный скандал — беспрецедентный случай, не имеющий аналогов в современной истории Болгарии», — характеризует его масштабы заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев.

Точные цифры не называются, однако известно, что таким образом болгарские чиновники штамповали по 30−40 паспортов в неделю и длилось с лета прошлого года. Таким образом, даже нижний порог дохода от схемы должен быть не ниже 10 млн евро.

Документ мог получить любой украинец, кому не жалко было расстаться для этого с 5 тыс. евро. После чего на его основании можно было оформлять болгарское гражданство. Такая вот индивидуальная «евроинтеграция».

Глава МИД Украины охарактеризовал ситуацию на западной границе страны как «настоящий позор». Основанием для этого стала информация Государственной фискальной службы о том, что на КПП растут очереди, а нормы суточного пропуска грузовых фур за последние годы сократились в 1,5−3 раза. Из-за чего ожидания на выезд из Украины в Польшу можно ждать от 1 до 3 суток. В частности, КПП «Ягодин — Дорохуск» в 2008—2013 гг. пропускал 600 грузовиков в сутки (сейчас — 200), «Краковец — Корчева» — 400 (сейчас — 120), «Рава — Русская — Хребенне» — 150 (сейчас — 90).

«Мы настояли: давайте комплексно решать и смотреть дальше. Где наши задания — будем работать, где ваши — работайте вы, там, где нужна Еврокомиссия — давайте её подключать», — заявил Климкин в интервью информагентству «Укринформ».

Правда непонятно, при чём тут поляки и Еврокомиссия? Польские пограничники пропускают ровно столько, сколько проезжает с украинской стороны. А в том, что 37% трафика с украинской стороны — т. н. «евробляхи» (37%), нет вины Еврокомиссии.

К тому же если уж речь зашла о «позоре», то министру иностранных дел неплохо бы вспомнить прошлогодний скандал с деньгами, выделявшимися Евросоюзом на обустройство новых пунктов пропуска между Украиной и странами ЕС. Как раз они-то и помогли бы сегодня снять остроту проблемы. Однако, как тогда показала проверка, большая часть этих средств в 2014—2017 гг. были попросту разворованы, а выполненные работы абсолютно не соответствуют заявленным результатам.

Процесс «евроассоциации» постепенно продвигается, по крайней мере, так утверждают авторы исследования «Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года». Результаты исследования журналистам презентовала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Если относиться к документу серьёзно, то успехи у Киева, оказывается, просто колоссальные — ощутимый прогресс по всем направлениям (развитие малого и среднего бизнеса, внедрение ЗСТ с ЕС, визовая либерализация, реформы госуправления, безопасности, борьба с коррупцией и т. д). Слабый прогресс (но всё же прогресс!) только в 3 сферах — энергоснабжения, судопроизводства, гармонизации цифровых рынков.

Обо всех этих успехах вице-премьер 9 ноября сможет доложить европейскому комиссару по вопросам европейской политики соседства Йоханнесу Хану, который посетит Киев с рабочим визитом. Более того, есть подозрение, что исследование как раз под него и готовилось, поскольку прогресс выполнения СА — одна из тем, входящих в повестку визита. Интересно будет посмотреть, поверит ли чиновник результатам этого исследования.

Нетривиальный эпизод евроинтеграции — в Праге во время вылета в Киев полиция задержала народного депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового. Якобы украинский политик в аэропорту покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Деньги помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников, так что в итоге он объявлен жертвой валютных мошенников. Сам Лозовой сообщил, что его достаточно оперативно освободили благодаря помощи первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, министра иностранных дел Павла Климкина и посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса.

«Народный депутат Украины задержан за уголовное преступление. Это как иллюстрация нашей политической системы на Западе. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сказал, что деньги Лозовому дал некий не названный помощник, который якобы таким образом «подставил» депутата… Откуда, в таком случае, фальшивые евро у помощника депутата? Как зовут помощника и почему помощник дает их депутату для личной поездки к маме? Деньги фальшивые ходят только там, где операции проводятся без банков и обменок, из рук в руки. А для Европейского союза это вообще выглядит как полная дикость — ведь там большая часть денежного оборота уже перешла в безнал», — размышляет по этому поводу политический эксперт Юрий Бутусов.

Он делает вывод, что Украина получает новый штрих имиджа — страны, где члены парламента задерживаются за уголовные преступления.

«И только лишь преступление произошло, как тотчас команда задержанного сплачивается в едином порыве — не отдадим, верим, любим. Это уже дошло до полного абсурда», — подчеркивает политолог.

Трудовая миграция

Согласно опросу Personnel Service, в котором участвовали украинские трудовые мигранты в Польше, большинство из них (60%) получают зарплату в диапазоне 2,5−3,5 тыс. злотых (660−925 долл.). Ещё у 20% зарплата колеблется от 1,5 до 2,5 тыс. злотых (400−660 долл.) и у 5% она не дотягивает даже до 1,5 тыс. злотых (400 долл.). У всех остальных (15%) зарплата выше 3,5 тыс. злотых (925 долл.). При этом только 8% украинцев работают в Польше на постоянной основе, остальные вынуждены периодически выезжать на родину для соблюдения европейского миграционного законодательства. 71% опрошенных украинцев заняты на неквалифицированной работе. Мужчин среди трудовых мигрантов больше (60% и 40% соответственно).

По данным Фонда социального страхования Польши, в III квартале 2018 года 426 тыс. украинцев платили социальные взносы со своих заработков, что составляет почти 75% легально работающих в Польше иностранцев. Оценочно ещё около 1 млн украинцев трудится в Польше без официальной регистрации.

И, похоже, что это всё, на что могут рассчитывать поляки. По крайней мере аналитики польского банка ПКО уверены в том, что миграционный потенциал Украины исчерпан. Наиболее значимым фактором его подрыва стала возможность заработка в других странах ЕС. Скажем, Personnel Service в октябре предсказал увеличение количества вакансий к началу 2019 года с 165 тыс до 500 тыс.

Исход украинцев на Запад — едва ли не главная тема для бесед между польскими работодателями. Доходит до того, что польская компания Budimex предлагает вознаграждение в 2000 злотых (около 520 долл.) за помощь в найме 1,1 тыс. работников в будущем году. Т. е. только на найм сотрудников компания собирается потратить почти 600 тыс. долл.

О причинах такой расточительности мы уже неоднократно. Во-первых, Украина теперь пополняет не только польский (а также чуть-чуть чешский и венгерский) рынки труда, но и рынок ФРГ. Во-вторых, аналогичную схему предприимчивые поляки проворачивают и в Латвии. Схема точно такая же. Компания получает заказ на выполнение работ. Украинских работников берут в штат, оформляют им польскую трудовую визу и на её основе отправляют в «командировку» в Латвию. Больше всего издание Latvijas Bizness возмутило в этой схеме то, что зарплата оформляется украинцам как командировочные, а значит — налоги с неё достаются не бюджету Латвии, а бюджету Польши.

Эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк подтверждает: не только Польша, но и ЕС в целом начинает смотреть на Украину как на поставщика дешёвой рабочей силы. С одной стороны, это имеет свои плюсы. Скажем, постепенное открытие рынка труда в ФРГ, даже через схему с «командировками» как бы польских рабочих была воспринята на Украине с большим энтузиазмом. Однако по мнению эксперта, заплатить за такое послабление придётся другой лелеемой мечтой — перспективой членства в ЕС.

«Верховенство права и полная независимость судебной системы — это не те проблемы, из-за которых Украина не может вступить в ЕС. Основные проблемы — отсутствие нормальной инфраструктуры и уровня жизни. Новые члены Евросоюза, такие как Польша, годами получали безвозвратную помощь на инфраструктуру. Причем, это были значительные суммы. Экономика Украины разрушена. Суммы, которые ЕС придется выделять для восстановления нашей страны, просто гигантские. Соответственно, Евросоюз просто не хочет давать Украине деньги, если она туда вступит. Кроме того, в ЕС не принимают страны, где нет социального спокойствия и нет консенсуса в направлении развитии страны. Украина ни юридически, ни фактически не соответствует признакам, по которым ее должны взять в ЕС», — рассуждает Степанюк в комментарии для ГолосUA.

Таким образом, по сути, открытие возможности работать в ЕС — своеобразный выкуп, отступные.

Не менее 230 тыс. украинцев, по данным Международной организации миграции, стали жертвами торговли людьми, начиная с 1991 года. И в этом число вошли лишь те, кто обращался за помощью, — будь то правоохранительные органы, правозащитные организации либо прочие организации, которые ставят себе целью помогать таким людям и ведут соответствующую статистику.

Согласно мнению аналитиков украинского Нацбанка, в 2019 году фактор трудовой миграции перестанет давить на зарплаты внутри страны, стимулируя их рост. Они полагают, что работодатели уже и так выдали возможный максимум и впервые за несколько лет работники перестанут диктовать им свои условия.

К тому же, по версии Нацбанка, и сами украинцы в будущем году будут ехать на заработки не так интенсивно.

«В первом полугодии 2018 года количество выданных разрешений выросло лишь на 20% по сравнению с первым полугодием 2017 года, тогда как в течение двух предыдущих лет оно росло на более чем 100%. Количество поданных заявлений на трудоустройство украинцев в этот период даже сократилась на 23,5% (более чем 200 тыс. человек), то есть до уровня первого полугодия 2016 года», — говорится в анализе.

Влияет на это якобы замедление экономического роста в Польше. Впрочем, это всё-таки не помешало Нацбанку включить трудовую миграцию в перечень ключевых 5 рисков для экономики Украины.

Однако это, что называется, «средняя температура по больнице». А вот что говорят представители машиностроения:

«Если в 2016 году на Украине дефицит персонала в сфере производства составлял 20%, то в 2018 — уже 44%, что касается инженерных должностей — соответственно 22% и 34%».

Этой информацией с корреспондентом «Политнавигатора» поделилась директор по управлению персоналом и организационному развитию компании «Смарт-Холдинг» Татьяна Гончар. Т. е. вал может быть и спадает, но квалифицированные рабочие и инженеры всё равно едут и даже чаще.

В итоге Институт демографии оценивает текущую численность населения Украины на уровне 40 млн человек. При этом лишь 37−38 млн проживают в стране постоянно.

Экономика и экспорт

За три квартала текущего года Украина отправила на экспорт плодово-ягодной продукции на общую сумму 157 млн долл. (+40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), сообщает пресс-служба ассоциации «Укрсадпром».

Большая часть этой выручки приходится на экспорт орехов (69 млн долл.). Замороженные плоды и ягоды принесли ещё 61 млн долл. и, наконец, свежие плоды — 10 млн долл. ⅔ этой выручки Украина получила в странах ЕС, лидирует Польша — 32,3 млн долл. Всего же в топ-5 стран-потребителей этой продукции 3 страны ЕС (Польша, Франция, Нидерланды), купившие ягод, орехов и фруктов на 52,8 млн долл.

При этом на Украине сами признают, что берут Европу не всегда качеством.

«Для замороженной ягоды проблемой является то, что далеко не все предприятия имеют достаточный уровень пищевой безопасности. Даже те, кто имеет сертификат, далеко не всегда соответствуют нормам НАССР… У нас сравнительно низкая себестоимость производства в денежном эквиваленте. Поэтому качественная продукция по немного более низкой цене — наше главное конкурентное преимущество сегодня», — говорит президент Ukrainian Berries Association Ирина Кухтина в комментарии для ukrainefood.org.

В январе-августе Украина отправила в ЕС 85,4 тыс. тонн куриного мяса, попав тем самым в тройку мировых экспортёров этого вида продукции в ЕС. Это сразу на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, этот результат не был бы достигнут, если бы не «дырка» в Соглашении об ассоциации, дающая Украине возможность поставлять на рынок ЕС наполовину разделанные куриные тушки. По недосмотру ЕС такой вид экспорта не квотируется, а значит, нет и пошлин, сдерживающих торговлю.

Рост экспорта отражается и на внутреннем рынке. Так, по отчётам «Мироновского хлебопродукта» (лидер по производству куриного мяса), доля экспорта в общем объёме продаж компании за 9 месяцев 2018 года выросла с 42 до 48%. Причём случилось это не только за счёт роста производства, но и из-за сокращения поставок на внутренний рынок (-8 тыс. тонн).

А вот с экспортом картофеля у Украины пока не складывается.

«В последние годы мы все время сталкиваемся с перепроизводством овощей борщевого набора, а вот полноценно экспортировать не можем. Поставлять в Россию и Беларусь (которые еще недавно были основными рынками сбыта) мы не можем, из-за введения жестких карантинных правил Евразийского союза. На сегодня реально экспортировать в Молдову, качественный мытый картофель там берут по цене 18 центов, и максимально в этом году мы сможем получить 20 центов, как и в прошлом году. Эта страна потом экспортирует наш картофель в Румынию и другие страны. Также эпизодически наше предприятие поставляет овощи в Азербайджан и Грузию», — рассказал руководитель предприятия «Импак» Сергей Малиновский в интервью изданию EastFruit.

Таким образом получается, что на украинском картофеле зарабатывает Молдавия, а не Украина.

Говоря о причинах невозможности продавать напрямую в ЕС на Украине обычно кивают на несоответствие фитосанитарных норм. Однако дело не только в них. Руководитель семенной компании «Агрико Украина» Николай Гордейчук указывает и на другие обстоятельства. Во-первых, у украинского картофеля значительно выше процент брака, это усложняет сортировку и удорожает стоимость экспортной тонны. Во-вторых, стоимость доставки из Украины слишком высока. В комментарии для AgroPortal он пожаловался на невозможность выхода даже на рынок Африки из-за того, что доставить контейнер картофеля из черноморских портов в Дакар будет стоить 6 тыс. евро, тогда как из Роттердама — всего 800 евро.

Собственно, так обстоят дела не только с картофелем. Facebook-пользователь Виктор Орудин описывает свой разговор с фермерами, занимающимися выращиванием яблок: «Куда яблоки деваете? Молдаване покупают и в Россию везут». При этом покупают за бесценок: оптовая цена в этом году — 2,5 грн/кг (6 руб.).

Согласно аналитическому отчёту Oil World, мировое производство подсолнечного масла в 2018/2019 маркетинговом году может вырасти до 19,6 млн тонн (+0,7 млн тонн к предыдущему году). Это даёт шанс заработать и Украине, учитывая, что в ЕС, наоборот, ожидается снижение производства подсолнечного масла с 3,7 до 3,6 млн тонн.

Продолжает расти экспорт сливочного масла — 2,6 тыс тонн в январе-августе (+60% к аппг). Это уже превышает беспошлинную квоту на 2018 год (2,01 тыс. тонн). Как уточняет аналитик «Инфагро» Максим Фастеев, в этом году среди поставщиков сливочного масла в ЕС появилась и Белоруссия, причём у неё нет беспошлинной квоты.

Всего же Украина за 8 месяцев 2018 года нарастила экспорт товаров в ЕС до 13 млрд долл. (+18,3%). Это 42,1%-я доля от совокупного экспорта.

Гранты, программы, целевое финансирование

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время брифинга в Киеве заявил, что за последние 4 года ЕС выделил Украине около 10 млрд евро. Большая часть этой суммы — льготные кредиты, однако порядка 200 млн евро ежегодно выделяются в форме грантов и помощи.

Агентство европейских инноваций добавляет, что по состоянию на октябрь 2018 года участники Рамочной программы ЕС «Горизонт 2020» смогли защитить 128 проектов, получив финансирование на общую сумму почти в 20 млн евро.

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