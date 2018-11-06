Уживутся ли Азербайджан и Армения в ОДКБ

Станислав Тарасов, , 14:27 — REGNUM

8 ноября в Астане состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) на уровне глав государств. А перед этим пройдет совещание министров иностранных дел ОДКБ. Перед началом сессии СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, в ходе которого предполагается обсудить 24 вопроса, 15 из которых будут вынесены на рассмотрение глав государств.

На этом форуме, как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем сената парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главной темой обсуждения станет поиск ответов «на ключевые вопросы международной обстановки, реформирование ОДКБ и усиление ее роли и веса в международных делах». Вообще разговоры на эту тему ведутся уже не первый год, но ход нынешних международных событий подталкивает членов Организации к более активному созданию контуров полноценного альянса на постсоветском пространстве. Есть запрос на активизацию в связи с реальным террористическими угрозами. Но интригой астанинского форума обещает стать проект решения «О правовом оформлении статусов Наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и Партнера Организации Договора о коллективной безопасности». Такой статус может получить государство-член ООН или международная организация, действующие в строгом соответствии с Уставом ООН, выполняющие решения Совета Безопасности ООН и общепризнанные нормы международного права. При этом государство, претендующее на статус партнера или наблюдателя, должно иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ.

Понятно, что этот документ родился не на пустом месте — есть страны, желающие им воспользоваться. Еще в конце 2016 года в кулуарах парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге обсуждался вопрос о даче статус наблюдателя в ней законодательным собраниям Ирана и Пакистана. Но благодаря усилиям Еревана пакистанский вопрос был снят с повестки из-за того, что Исламабад не признает Армению как государство и поддерживает Баку в вопросе карабахского урегулирования. Вот почему когда недавно в бакинских СМИ по указанию сверху развернулась дискуссия о возможном получении Азербайджаном статуса наблюдателя при ОБКБ, многие вновь повернули голову в сторону Еревана, так как нагорно-карабахский конфликт никуда не делся, а Армения как раз является членом Организации. При этом отметим следующее. В 1999 году Баку покинул ОДКБ под предлогом, что та не помогает странам-участницам в разрешении спорных вопросов. Сейчас, по нашим наблюдениям, эксперты в бакинской дискуссии не выставляют какие-либо условия Москве, акцентируя внимание на открывающихся возможностях карабахского урегулирования с помощью ОДКБ, и обсуждают довольно тесное сотрудничество с Россией в военной сфере.

Возможно, что для Азербайджана проблема Нагорного Карабаха отодвигается все же на второй план из-за непредсказуемого развития событий вокруг Ирана. В то же время Ереван уже заявил, что воспользуется правом вето в случае, если встанет вопрос о приеме Баку в ОДКБ, напомнив, что так (как и в ЕАЭС) все решения принимаются на основе консенсуса. Так-то оно так. Но нам пока не известно, какие условия прописаны в статусе наблюдателя при Организации и нужен ли при этом консенсус. Это первое. Второе. Налицо стремление России сблизить позиции Азербайджана и Армении и максимально снизить угрозу возобновления между ними военных действий. Старт уже дан. 28 сентября на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся при посредничеств российского президента Владимира Путина разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны тогда выразили приверженность переговорам по урегулированию карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения войск в зоне конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном. И мы не исключаем, что диалог между Путиным и Пашиняном на этом направлении продолжится в Астане.

Как считает азербайджанский политолог Тофик Аббасов, «в регионе и в целом на евразийском пространстве сегодня складывается новая геополитическая обстановка, которая актуализирует вопрос близкого соприкосновения Азербайджана с ОДКБ». Добавим, что может случиться и так, что при определенных геополитических обстоятельствах Баку и Ереван окажутся по одну сторону баррикад, а не в противоположных лагерях. Не случайно Иран изъявил желание получить статус наблюдателя в ОДКБ, понимая, что над регионом стали сгущаются тучи. На этом фоне Москва не хотела бы бросать Азербайджан в геополитический водоворот, поэтому и выводит пока за скобки проблему нагорно-карабахского конфликта и снимает враждебность между Баку и Ереваном. Правда, до сих пор в Азербайджане никто из официальных лиц не выступил с заявлениям, в котором открыто бы изъявлялось бы желание страны войти в ОДКБ или ЕАЭС. Да и времени от принятия документа о статусе наблюдателя при Организации до его конкретной реализации пройдет, похоже, немало. И все это происходит на фоне переформатирования политики внешних игроков в отношении стран Закавказья.

Что касается России, то она не может быть геополитическим заложником Армении, Москве важно сохранить хорошие отношения и с Ереваном, и с Баку. Поэтому Россия будет искать варианты для примирения конфликтующих сторон, а дальнейший ход событий для многих может оказаться неожиданным.

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