В комиссии по избранию мэра Великого Новгорода увидели конфликт интересов

Великий Новгород, , 14:22 — REGNUM В составе «губернаторской двадцатки» конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода «заложен конфликт интересов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сегодня, 6 ноября, один из кандидатов на пост градоначальника, вице-спикер Новгородской областной думы и председатель думской комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Алексей Чурсинов.

«Я не говорю о качественном и количественном составе комиссии, потому что это — привилегия губернатора, однако в тот состав, который озвучен, изначально заложен конфликт интересов. Два члена комиссии являются подчинёнными одного из кандидатов на мэрское кресло, и это поставит под сомнение деятельность всей комиссии целиком. На мой взгляд, после избрания главы Старорусского района [где члены комиссии были заменены за два дня до проведения конкурса — прим. ИА REGNUM] это является очередным ударом по легитимности проводимых выборов по данной схеме», — прокомментировал Чурсинов.

Он пояснил, что имеет в виду мастера участка санитарно-технических работ общезаводских объектов центра обслуживания производства ПАО «Акрон» Антипова и председателя Общественной палаты Новгородской области Оксану Александрову, которая является директором музея ПАО «Акрон».

Чурсинов подчеркнул, что Александрова напрямую подчиняется кандидату на пост мэра Великого Новгорода, депутату Новгородской областной думы Сергею Бусурину, который является управляющим по социальному и административно-хозяйственному обеспечению ПАО «Акрон».

"На мой взгляд, было бы более правильно Общественной палате Новгородской области предложить самой выбрать из своего числа представителя в губернаторскую часть комиссии, а не волевым решением назначить председателя», — пояснил Алексей Чурсинов.

По его словам, губернатор вправе внести изменения в состав конкурсной комиссии, в противном случае, как считает Чурсинов, «наличие в ней конфликта интересов бросает тень на всю её последующую деятельность уже сейчас».

Напомним, конкурсный отбор на пост мэра Великого Новгорода состоится 14 ноября. Кандидатов на пост градоначальника будет отбирать специальная комиссия в составе 40 человек, 20 из которых назначены губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, ещё 20 — депутаты думы Великого Новгорода нового, шестого созыва. Затем за отобранные кандидатуры будут голосовать депутаты городской думы. Избрание мэра по такой схеме проводится в Великом Новгороде впервые.

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Ранее глава Великого Новгорода избирался прямым всенародным голосованием, но областным законом в 2014 году прямые выборы мэра в Великом Новгороде были отменены.

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