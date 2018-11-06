Вторник, 6 Ноября 2018 года
15:37:28 МСК

Эрдоган: Санкции против Ирана – ошибка

Политика

Они дестабилизируют мир

Анкара, 6 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал 6 ноября возвращение санкций против Ирана со стороны его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

С таким заявлением он выступил в парламенте страны на заседании правящей партии Справедливости и развития.

«Санкции США — это ошибка. С нашей точки зрения, это шаги, направленные дестабилизацию мира», — подчеркнул турецкий лидер.

«Мы не хотим жить в империалистическом мире», — добавил он.

Напомним, после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий президент США Трамп заявил о том, что он вернет санкции, снятые с Тегерана после подписания ядерной сделки. 5 ноября в силу вступил

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить