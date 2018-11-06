Выборы в ДНР и ЛНР не нарушают Минские соглашения — Песков

Москва, , 14:21 — REGNUM Выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках не нарушают Минские соглашения, заявил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, со стороны Украины говорить о противоречиях минским договоренностям не вполне корректно, поскольку «плачевная ситуация с реализацией минского пакета» была спровоцирована нежеланием Киева выполнять обязательства.

При этом, подчеркнул Песков, Москва имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично,

«Поэтому личность того, кто встанет во главе руководства, чрезвычайно важна», — добавил представитель Кремля.

Напомним, выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской Народных Республик планируется провести 11 ноября. При этом власти Украины уже пообещали не признавать выборы в народных республиках. Кроме того, Киев уже обратился с просьбой в ОБСЕ объявить их незаконными.

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