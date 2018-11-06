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Маркус Зёдер переизбран главой правительства Баварии

Политика

51-летний политик впервые возглавил баварское правительство в марте этого года после отъезда предыдущего премьер-министра Хорста Зеехофера в Берлин

Мюнхен, Германия, 6 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Представитель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер переизбран на пост главы правительства Баварии, передает телеканал N-TV.

6 ноября в ландтаге Баварии состоялось голосование, по итогам которого 110 депутатов проголосовали за переизбрание Зёдера на пост премьер-министра этой немецкой земли. 89 человек проголосовали против, трое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM после выборов в ландтаг Баварии партия ХСС сформировала правительство с партией «Свободные избиратели». 12 ноября будут названы имена глав кабинета министров Маркуса Зёдера.

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