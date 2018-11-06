Арестованный челябинский экс-министр отозвал иск к губернатору

Челябинск, , 13:45 — REGNUM В Челябинске бывший заместитель областного министра экономического развития Антон Бахаев отозвал свой иск к губернатору. Ходатайство 6 ноября удовлетворил Центральный районный суд.

Бывший министр собирался через суд восстановиться на работе. По его мнению, он был уволен незаконно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антон Бахаев был задержан 19 июля. Суд отправил его в СИЗО.

Затем он был выпущен под домашний арест. А ещё раньше, в начале августа, губернатор Борис Дубровский его уволил.

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