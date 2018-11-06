В России появятся единые требования к весо-габаритному контролю

Москва, , 13:45 — REGNUM Минтранс определит единые требования к весо-габаритному контролю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, соответствующий законопроект Госдумы приняла в первом чтении.

Сейчас на федеральном уровне нет единых подходов в весо-габаритному контролю, отметил замглавы Минтранса Сергей Аристов в ходе дискуссии в Госдуме.

С принятием закона Минтранс получит полномочие в части регулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств. Будут установлены метрологические требования к оборудованию, используемому на пунктах весогабаритного контроля, требования к оборудованию, информирующему водителей транспортных средств о нарушениях правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Речь идет в том числе о привязке веса грузового транспорта к виду дорог. В частности, на дороги общего пользования запретят выезд ТС свыше 40 тонн.