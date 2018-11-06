Песков отказался комментировать заявления о «вмешательстве» РФ в выборы США

Москва, , 13:42 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения «аналитиков» в адрес РФ, которую бездоказательно обвиняют во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс США.

По его словам, Кремль не может реагировать на обвинения «абстрактных аналитиков в области кибербезопасности».

«Мы (власти РФ) не знаем, кто они (аналитики)», — заявил представитель Кремля журналистам.

Напомним, 15 октября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что расследование дела о «вмешательстве России» в выборы президента США является «несправедливым».

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