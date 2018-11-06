В Госдуме рассказали о сроках визита лидера КНДР в Россию

Москва, , 13:39 — REGNUM В Госдуме надеются на то, что до конца 2019 года состоится визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Возможность визита прорабатывается, но о конкретных датах пока говорить не стал бы. Работа такая ведется. Будем надеяться, что до конца года визит состоится», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Россия придает большое значение процессу урегулирования на Корейском полуострове и готова развивать диалог по этому вопросу на всех уровнях, в том числе парламентском, подчеркнул он.