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Новый начальник СЗТУ ФТС России приступит к работе с 12 ноября

Политика

До назначения в Петербург он многие годы возглавлял Шереметьевскую таможню

Санкт-Петербург, 6 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  Глава Федеральной таможенный службы России Владимир Булавин назначил нового начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), одного из крупнейших в системе российской таможни. Им стал генерал-лейтенант таможенной службы Александр Повод, занимающий пост начальника Шереметьевской таможни в Московской области.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе СЗТУ, новый руководитель приступит к своим обязанностям с понедельника, 12 ноября. В СЗТУ затруднились ответить на вопрос, прибыл ли уже Александр Повод к новому месту службы в Петербург.

Предыдущий начальник СЗТУ Александр Гетман 27 сентября 2018 года приказом руководителя ФТС Владимира Булавина был освобожден от должности в связи с утратой доверия и уволен из органов ФТС России. При этом он получил все причитающиеся выплаты при увольнении.

В зоне ответственности СЗТУ — часть территории Северо-Западного федерального округа (без Калининградской области), в состав которой входит 10 субъектов Российской Федерации. В составе СЗТУ — 10 таможен, 84 таможенных поста. Действуют 47 пунктов пропуска на границе с пятью зарубежными странами.

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