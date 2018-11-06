Тегеран, , 13:30 — REGNUM Новостной ресурс Task and Purpose сообщил, что Иран использовал Google для взлома системы связи ЦРУ. В результате десятки агентов погибли. Описываемые события произошли примерно в 2010 году.

Два бывших представителя американской разведки рассказали, что проникновение в системы связи ЦРУ произошло из-за использования иранского двойного агента, который был привлечен к сотрудничеству с американской разведкой в результате слабой проверки.

Данный агент указал иранской разведке на веб-сайт, служивший ЦРУ для своих коммуникаций. Благодаря этой информации иранцы, используя Google, обнаружили несколько других подобных веб-сайтов. Так Иран стал отслеживать, кто заходит на эти сайты и откуда.

Это привело к серьезным последствиям. В Иране ряд информаторов американской разведки были арестованы и казнены, а разведывательная сеть на территории Ирана была почти полностью ликвидирована. В результате десятки агентов погибли.

Также сообщается, что подобным образом в систему связи ЦРУ проник и Китай, и в 2011 и 2012 годах было казнено около 30 американских агентов в Китае.

Следует отметить, что в марте 2018 года большое жюри США предъявило обвинения девяти иранцам за взлом компьютеров 7998 профессоров в 320 американских университетах.