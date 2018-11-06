Канал N-TV уже «назначил» Манфреда Вебера новым председателем Еврокомиссии

Берлин, , 13:29 — REGNUM Уроженец Нижней Баварии Манфред Вебер может писать историю. Европейская народная партия (ЕНП) выбирает своего ведущего кандидата в Хельсинки, и Вебер имеет наилучшие шансы. Его избрание будет иметь удивительные последствия для Евросоюза (ЕС), а также для партии «Христианско-социальный союз» (ХСС), написал политический обозреватель Вольфрам Ваймер.

6 ноября на сайте немецкого новостного канала N-TV вышла его статься под заголовком «Первый немец во главе Европейской комиссии за последние 50 лет».

На этой неделе ЕНП, выбирая из двух кандидатов, скорее всего отдаст предпочтение лидеру своей фракции в Европарламенте Веберу. У его конкурента — бывшего премьер-министра Финляндии Александра Стубба — куда меньше шансов на успех. Стубб гораздо левее Вебера и строит свою кампанию на антагонизме националистически настроенному правительству Венгрии.

ЕНП является крупнейшей партией в Европарламенте, и ее ведущий кандидат, скорее всего, станет преемником Жана-Клода Юнкера во главе Еврокомиссии. Но у Вебера есть два недостатка. Во-первых, он немец — а это усилит беспокойство в ЕС по поводу доминирования Германии. Во-вторых, у него нет опыта работы в правительстве.

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В своих предвыборных обещаниях Вебер заявляет, что поставит точку в споре о вхождении Турции в ЕС. Европе нужно тесное сотрудничество с этой страной, но ее полное членство в ЕС невозможно.

Избрание Вебера на ключевую европейскую должность может изменить расстановку сил во внутриполитической жизни Германии, и, в частности, архитектуру власти в его партии ХСС.

Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года. На пост главы Европейской комиссии претендует так называемый «ведущий» или «ключевой» кандидат, первый номер в списке партии, набравшей наибольшее число голосов.