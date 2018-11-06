Тень Франко: правительство Испании борется против поклонения покойному

Мадрид, , 13:22 — REGNUM Испанское правительство хочет помешать захоронению останков Франсиско Франко в мадридском кафедральном соборе Альмудена с помощью закона, пишет El Mundo. Для этого Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) предлагает внести поправки в Закон об исторической памяти, исключающие возможность упокоения останков диктатора в каком-либо месте, открытом для публичного доступа и позволяющем проводить церемонии поклонения.

Другие поправки в этот закон, уже от Социалистической группы (Grupo Socialista), включают в себя не только категоричный запрет на любые формы поклонения покойному диктатору в общественных местах, но также предусматривают санкции за нарушение этих норм, в том числе временное или постоянное закрытие центров, распространяющих франкизм. Свои предложения социалисты разрабатывали в сотрудничестве с вице-премьером и министром по делам равенства Кармен Кальво — горячей противницей ностальгии по Франко.

Правительство надеется, что все эти поправки будут приняты Конгрессом депутатов (нижней палатой испанского парламента). При этом оно рассчитывает на голоса того же большинства, которое высказалось за эксгумацию останков Франко из мемориального комплекса Валье де лос Каидос («Долина павших»). Если расчет премьер-министра Педро Санчеса и его окружения оправдается, то захоронение диктатора в склепе собора Альмудена станет невозможным, разве что католическая церковь примет решение закрыть туда доступ для публики.

В настоящий момент посещение склепа мадридского кафедрального собора дозволяется, поэтому если родственники Франко продолжат настаивать на его погребении именно там и церковь даст им свое согласие, эту часть Альмудены придется сделать закрытой, чтобы исполнить новые предписания закона.

Правительство предпочло бы, чтобы переговоры с семьей Франко насчет места окончательного упокоения останков диктатора взяла на себя церковь. В идеале это должно быть какое-то неприметное место, не интересное широкой публике. Чтобы обсудить этот вопрос с Ватиканом, Кармен Кальво на прошлой неделе совершила визит в Рим, после чего заявила, что это дело католической церкви — гарантировать исполнение закона и помешать прославлению лидера испанского фашизма, если его родственники не откажутся от намерения похоронить его в знаменитом соборе в самом сердце Мадрида.

«После колебаний церкви, которая отказалась запретить это погребение, о чем ее просило правительство, власть выбрала путь законности — тот, который предпочел бы Ватикан, поскольку он снимает с церкви ответственность», — подводит итоги римских переговоров издание El Pais.

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Срок, отведенный на представление поправок к Закону об исторической памяти, истек накануне, 5 ноября. Однако вполне возможно, что он будет продлен, о чем уже попросила Народная партия и намерена просить другая центристская политическая платформа, «Граждане».