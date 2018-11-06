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Тенденций к нормализации отношений между РФ и США пока нет — Песков

Политика

Не нужно полагать, что промежуточные выборы в США внесут какую-либо ясность

Москва, 6 ноября 2018, 13:19 — REGNUM  В Москве пока не видят тенденций к нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами, заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, не нужно полагать, что промежуточные выборы в США внесут какую-либо ясность, поэтому каких-то определенных тенденций на нормализацию двусторонних отношений не прослеживается.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США, а также выборы губернаторов большинства штатов состоятся 6 ноября. Американцы должны выбрать новый состав Палаты представителей, более трети сенаторов, а также губернаторов 39 штатов.

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Российско-американские отношения
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