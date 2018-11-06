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Заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан подал в отставку

Политика

После того, как Гуцан освободит свой пост, будет освобождено третье место заместителя генпрокурора РФ

Москва, 6 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Заявление об уходе в отставку написал заместитель генпрокурора России Александр Гуцан. Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям источника агентства, знакомого с ситуацией, после того, как Гуцан освободит свой пост, будет освобождено третье место заместителя генпрокурора РФ.

«Гуцан уходит в отставку», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Костромской области упал вертолет. В результате инцидента погибли 4 человека, в том числе заместитель Генпрокурора России Саак Карапетян.

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