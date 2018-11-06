Шанхай, Китай, , 13:14 — REGNUM Индонезия не хочет вести торговую войну с Китаем, поэтому надеется, что стороны будут одинаково справедливы в реализации торговой политики, сообщает Antaranews.

«Если Индонезия и Китай не захотят урегулировать введение импортных пошлин, в чем тогда отличие от торговой войны США и Китая. Это то, чего я не хочу», — заявил министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита.

Издание отмечает, что Индонезия и Китай продолжают вести переговоры на уровне высокопоставленных чиновников. Индонезия хотела бы, чтобы Китай продолжал увеличивать импорт сырого пальмового масла из Индонезии.

Сообщается, что Китай готов сократить дефицит торгового баланса с Индонезией.

По данным центрального статистического бюро, экспорт индонезийских не нефтяных и газовых товаров в Китай продолжает расти с 13,26 млрд долларов США в 2015 году до 21,35 млрд долларов США в 2017 году.

Если посмотреть на торговый баланс, то Индонезия за последние три года (2015−2017 гг.) всегда испытывала дефицит. В первые девять месяцев 2018 года у Индонезии был дефицит в размере 13,96 млрд долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия могла бы обернуть это в свою пользу, заполнив пробелы продуктами, которые импортируют обе страны.

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