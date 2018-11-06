Министру инфраструктуры Украины грозит до десяти лет тюрьмы

Киев, , 13:11 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщило 6 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты утверждают, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что Омеляну грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время министр получит на руки обвинительный акт, а дело будет направлено в суд.

Напомним, 13 сентября НАБУ заявили, что подозревают Владимира Омеляна в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов. По словам антикоррупционеров, дело министра инфраструктуры Украины насчитывает 20 томов. Соломенский суд Киева отдал Омеляна на поруки министру спорта Украины, но запретил ему выезжать за границу.

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