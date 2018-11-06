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Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа в Париже

Политика

Главы государств в Париже договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить

Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Трампа в Париже
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 6 ноября 2018, 13:04 — REGNUM  В ходе короткой встречи 11 ноября в Париже президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся о проведении полноценных переговоров. Об этом 6 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин и Трамп в Париже проведут встречу «на ногах».

«На ногах» так или иначе они пересекутся и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что, вероятнее всего, его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным состоятся не 11 ноября в Париже, а позднее, на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

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Российско-американские отношения
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