ООН: на освобожденной от ИГ* территории обнаружено более 200 братских могил

Багдад, , 13:00 — REGNUM На территории, прежде занимаемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружено более 200 братских могил, заявили 6 ноября в ООН, сообщает британское агентство Reuters.

Среди погибших были обнаружены не только военнослужащие иракской армии и сотрудники правоохранительных органов страны, но и женщины, дети, старики, а также инвалиды.

Напомним, правительство Ирака объявило о полной победе над радикалами в конце 2017 года. Тем не менее исламисты по-прежнему совершают нападения и теракты. В частности, ранее, 30 октября на востоке страны в результате террористического акта погибли двое шиитских паломников.