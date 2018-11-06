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ООН: на освобожденной от ИГ* территории обнаружено более 200 братских могил

Политика

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 6 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  На территории, прежде занимаемой боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обнаружено более 200 братских могил, заявили 6 ноября в ООН, сообщает британское агентство Reuters.

Среди погибших были обнаружены не только военнослужащие иракской армии и сотрудники правоохранительных органов страны, но и женщины, дети, старики, а также инвалиды.

Напомним, правительство Ирака объявило о полной победе над радикалами в конце 2017 года. Тем не менее исламисты по-прежнему совершают нападения и теракты. В частности, ранее, 30 октября на востоке страны в результате террористического акта погибли двое шиитских паломников.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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