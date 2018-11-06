Медведев утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров

Москва, 6 ноября 2018, 12:58 — REGNUM Постановление, согласно которому пользователей мессенджеров будут идентифицировать по номеру телефона, подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Документ обнародован на официальном интренет-портале правовой информации.
Таким образом, Медведев утвердил правила идентификации интернет-пользователей «организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями».
Отметим, что через 180 дней после опубликования постановления правительства новые правила вступят в силу.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект постановления и главу Роскомнадзора Александра Жарова сообщила, что в правительстве России подготовили новые требования к проверке пользователей мессенджеров.
По данным издания, смысл новых правил заключается в том, чтобы пользоваться мессенджерами могли жители страны, на которых оформлен номер телефона.
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