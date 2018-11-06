Встреча Путина и Трампа в Париже: поминальный стол не место для баталий

Москва, , 12:53 — REGNUM Если бы полноформатная российско-американская встреча в Париже состоялась, то смело можно было бы сказать, что это не Эммануэль Макрон действует в стиле «короля-солнце», а российский и американский лидеры потеряли чувство реализма в оценке необходимости и значения их встреч, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что обстоятельную встречу двум главам РФ и США в Париже не позволяет провести многосторонний формат мероприятий. «КоммерсантЪ» со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что виновником срыва полноформатной встречи лидеров РФ и США в Париже является президент Франции Эммануэль Макрон, который опасается, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут «затмить» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

«Полноформатная встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за просьбы Макрона!» — возбуждённо повторяют наши СМИ. Вот, мол, какой Макрон: не пожелал, чтобы российско-американский саммит «затмил» проводимые в Париже мероприятия, посвящённые столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Надеюсь, однако, что эта встреча не состоится не «по просьбе Макрона», а в результате того, что и у американского, и у российского лидера нашлось достаточно здравого смысла, чтобы понять: бывают такие поминальные встречи, привязывать к которым современную политическую текучку себе во вред — как за столом, так и «на ногах».

Если бы полноформатная российско-американская встреча в Париже состоялась, то смело можно было бы сказать, что это не Эммануэль Макрон действует в стиле «короля-солнце», а российский и американский лидеры потеряли чувство реализма в оценке необходимости и значения их встреч. Ну, а то, что большая часть прессы и аналитиков в данном случае потеряло чувство соразмерности, так это точно.

Давайте спокойно вдумаемся с точки зрения даже не самих государственных деятелей, а просто человека разумного. Что важнее: приехать 11 ноября в Париж и думать о повестке дня предстоящей политической баталии с противником или сосредоточиться на своих мыслях, на поминовении многомиллионных жертв той войны, на размышлениях о том, почему «увенчавший» её мир оказался порочным и чреватым новым и ещё более чудовищным мировым конфликтом? Размышлениях не для внешнего мира, а для себя. Для меня ответ очевиден.

Итак, президент Франции призвал лидеров России и США поступить и достойно, и разумно. Надеюсь, он проявит последовательность, и сам тоже не будет перегружать предстоящую повестку дня.

И ещё раз: если встреча была отложена только по инициативе Макрона, то мне искренне даль, что президенты России и США и их помощники сразу не поняли, что поминальный стол не место для переговоров.

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