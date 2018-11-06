В Оренбуржье из-за утраты доверия уволены 26 человек

Оренбург, , 12:47 — REGNUM В Оренбуржье главы муниципальных образований игнорируют федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Прокуратура внесла предписания, где потребовала внести всех проштрафившиеся чиновников в «чёрный список». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона, уволены 26 человек, однако в реестре числится только один.

На сегодняшний день в реестр внесён только бывший муниципальный служащий из Оренбургского района, не представивший сведения о своих доходах. Примечательно, что и его данные внесены в «чёрный список» только после вмешательства прокуратуры.

В общей сложности в регионе в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения прекратили свои полномочия 26 человек: один экс-чиновник и 25 депутатов. Большинство депутатов лишились своих мест в Оренбургском районе — 13 человек. Кроме Оренбургского района увольнением из-за утраты доверия отличились ещё восемь районов: Александровский, Беляевский, Илекский, Матвеевский, Новосергиевский, Первомайский, Сакмарский и Шарлыкский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный реестр уволенных коррупционеров начал действовать с 1 января 2018 года. Сведения о должностных лицах, отправленных в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства, будут храниться в открытом доступе на портале gossluzhba.gov.ru в течение пяти лет.

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