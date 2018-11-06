Верховная рада вызвала силовиков для отчёта о расследовании дела Гандзюк

Киев, , 12:49 — REGNUM В Верховную раду приглашены руководители МВД, СБУ и генеральной прокуратуры Украины для отчёта о ходе расследования дела об убийстве херсонской чиновницы Натальи Гандзюк, заявил спикер Рады Андрей Парубий, сообщил 6 ноября официальный сайт украинского парламента.

По словам Парубия, в течение понедельника, 5 ноября, в Верховной раде шли консультации о создании временной следственной комиссии по этому делу:

«Какие бы ни были консультации, мы должны принять решение сегодня, неотложно вызвать в парламент представителей правоохранительных органов для того, чтобы мы могли услышать оценку того, что происходит и, соответственно, получить информацию и дать политическую оценку», — заявил он.

Спикер Рады также объявил минуту молчания в память о чиновнице, умершей в больнице в минувшее воскресенье.

Напомним, политолог Евгений Филиндаш указал на то, что представители власти, возмущённые убийством Натальи Гандзюк, сами уничтожили правоохранительную систему Украины, устроив вооружённый переворот на майдане. Отметим, что Андрей Парубий был комендантом Майдана, и, по словам главы СБУ времён президента Януковича, он контролировал всё оружие, находившееся на руках у протестующих.

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