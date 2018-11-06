Владимирский губернатор лишился заместителя по строительству

Владимир, , 12:26 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку заместителя главы области по строительству Рената Чагаева. Как сообщила пресс-служба администрации региона, Ренат Чагаев освобожден от должности с 6 ноября.

«Заместитель губернатора Владимирской области по строительству Ренат Чагаев подал в добровольную отставку. Указ об освобождении его с занимаемой должности с 6 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Владимир Сипягин лишил Рената Чагаева практически всех полномочий. В октябре 2018 года глава области внес изменения в постановление о распределении обязанностей между заместителями. Также части полномочий лишилась и ныне подследственная Елена Мазанько, занимающая пост замгубернатора по имущественным и земельным отношениям. Между тем, Ренат Чагаев — не первый ушедший с поста заместитель губернатора. Ранее должность вице-губернатора покинул Алексей Конышев, которому нашлось место в «Газпром газораспределение Владимир».

Напомним, что Владимир Сипягин был избран губернатором по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Тогда он победил действующего на тот момент главу области Светланы Орлову.

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