Марин Ле Пен обвинила Макрона в защите идеи «новой империи»

Париж, , 12:20 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила главу государства Эммануэля Макрона в отстаивании идеи «новой империи» в отношении Европейского союза, сообщает Le Figaro.

Президент отправился в тур по французским провинциям, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны. «Президент является настоящим защитником такой новой империи, потому что именно империи находились в начале Первой мировой войны, а не нации, которыми являются страны Европейского союза», — заявила Марин Ле Пен.

«Это парадоксально с одной стороны совершать тур, чтобы увековечить память сотен тысяч французских солдат, которые отдали свои жизни, защищая свою нацию и в то же время быть агрессивным, жестоким и ненавистным с теми, кто политически, мирно и демократически хотят защитить свою нацию и свои границы сегодня», — подчеркнула Марин Ле Пен.

Напомним, с 4 по 9 ноября 2018 года глава государства посетит два региона, одиннадцать департаментов и семнадцать городов, а 11 ноября президент Франции выступит с речью в Париже.