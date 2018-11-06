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В Иркутской области сменился начальник УФСБ РФ

Политика

В Приангарье приехал бывший заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области Андрей Патраков

Иркутск, 6 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  В Иркутской области сменилось руководство УФСБ РФ. Как сообщает I38.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, с сегодняшнего дня, 6 ноября, к исполнению своих обязанностей в Иркутске приступил новый руководитель Управления ФСБ России по Иркутской области полковник Андрей Патраков, с 1994 года прошедший трудовой путь от оперуполномоченного до руководителя территориального органа безопасности.

Судя по документу, найденному на официальном сайте правительства Ростовской области, в 2016 году Андрей Патраков являлся заместителем начальника Управления Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежний начальник, возглавлявший УФСБ России по Иркутской области, генерал-майор Михаил Козубов проработал в Приангарье с мая 2013 года.

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