СМИ назвали причину срыва полноформатной встречи Путина и Трампа в Париже

Москва, , 12:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон является виновником срыва полноформатной встречи лидеров РФ и США в Париже. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Макрон считает, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Париже могут «затмить» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны, отметил собеседника издания.

«Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстоятельную встречу двум главам РФ и США в Париже не позволяет провести многосторонний формат мероприятий.

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