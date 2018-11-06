Тегеран: Иран сможет продать только нефти, сколько нужно

Тегеран, , 12:09 — REGNUM Несмотря на санкции США, Иран сможет продавать столько нефти, сколько ему нужно, что 6 ноября вице-президент исламской республики Эсхак Джахангири, сообщает британское агентство Reuters.

Ранее вступил в силу второй этап санкций против Ирана, который включает в себя ограничение экспорта нефти, банковской и транспортных сфер.

«В США постоянно говорят, что они сократят продажу иранской нефти до нуля, но я должен сказать вам, что пока нам удавалась продавать нужные объемы нефти», — отметил он.

«В Вашингтоне из-за пропаганды не видят реальности», — добавил он.

Напомним, ранее президент страны Хассан Рухани заявил, что его Тегеран сможет продолжать продажу нефти, даже несмотря на санкции со стороны США. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал санкции против Ирана «немудрыми» и «опасными».

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