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Вице-премьер Украины обвинил в предвзятости миссию ОБСЕ в Донбассе

Политика

Кириленко не видит абсурда в заявлениях о «войне» Украины с Россией

Киев, 6 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Если руководство специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не считает Россию «агрессором», значит оно занимает пророссийскую позицию, заявил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко 5 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Если Александр Хуг, как заместитель руководителя спецмониторинговой миссии ОБСЕ не считает Россию агрессором, значит он стоял всё время на российской точке зрения о «внутреннем конфликте на Украине». Ну и какой это тогда мониторинг, когда русских они видели, а «российской агрессии» не признают? Абсурд!», — написал Кириленко.

Напомним, швейцарец Александр Хуг пред уходом со своего поста дал интервью американскому журналу Foreign Policy, в котором заявил об отсутствии регулярных войск РФ на территории ДНР и ЛНР. Позже американское издание вычеркнуло его слова, заявив, что они не отражают настоящее мнение Хуга.

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1 ноября заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине стал Марк Этерингтон.

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