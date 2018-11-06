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Пентагон отказался направлять авианосец в Персидский залив

Политика

По мнению экспертов телеканала, боевой корабль будет задействован для сдерживания России и Китая

Вашингтон, 6 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Министерство обороны Соединенных Штатов отказало Центральному командованию Вооружённых сил США (CENTCOM) в просьбе о размещении дополнительных сил в Персидском заливе, передает телеканал CNN.

По сведениям источников издания, представители CENTCOM настаивали на перемещении в залив авианосца «Гарри Трумэн» для влияния на Иран, однако получили отказ Пентагона. По мнению экспертов телеканала, Пентагон, по всей видимости, намерен задействовать боевой корабль для сдерживания России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября стало известно, что авианосец «Джеральд Форд» стоимостью $13 млрд был поставлен флоту в 2017 году без лифтов, необходимых для подъема бомб для истребителей из подпалубных складов боеприпасов.

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Военное влияние США в мире
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