Глава свердловского избиркома назначен заместителем губернатора

Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона и правительства Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Валерий Чайников обладает необходимым опытом и профессионализмом, которые поспособствуют достижению поставленных перед регионом амбициозных целей.

Напомним, что до назначения Валерий Чайников с 2012 года возглавлял Свердловскую избирательную комиссию.