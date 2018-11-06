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Глава свердловского избиркома назначен заместителем губернатора

Политика

Соответствующий указ подписал глава региона

Екатеринбург, 6 ноября 2018, 11:46 — REGNUM  В Свердловской области Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона и правительства Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Валерий Чайников обладает необходимым опытом и профессионализмом, которые поспособствуют достижению поставленных перед регионом амбициозных целей.

Напомним, что до назначения Валерий Чайников с 2012 года возглавлял Свердловскую избирательную комиссию.

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