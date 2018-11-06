Американские аналитики: РФ не отказалась от вмешательства в выборы в США

Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Российские структуры, предположительно близкие к правительству, принимали активное участие в распространении сеющей распри информации и скандальных тем перед промежуточными выборами, принимая большие меры предосторожности для сокрытия следов своей деятельности, сообщает со ссылкой на американских экспертов британское агентство Reuters.

Разведывательное сообщество и правоохранительные органы США обвиняют Москву в том, что она в преддверии выборов главы Белого дома поддерживала кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с помощью дезинформации и других инструментов.

«Русские точно не упустят своей возможности в этот раз», — заявил директор Цифровой криминалистической лаборатории при аналитическом центре Atlantic Council Грэм Бруки.

«Они смогли адаптироваться со временем к более пристальному вниманию [США] к операциям по оказанию влияния», — добавил он.

Эксперты указывают на то, что если цели распространения Москвы остались теми же, то в плане методов произошло значительное совершенствование. Так, в меньшей степени используются выдуманные истории, поскольку люди научились их распознавать. Кроме того, компания Facebook использует специалистов по проверке фактом, чтобы по меньшей мере замедлить распространения дезинформации.

«Мы провели громадное исследование фальшивых новостей, и люди учатся лучше понимать, что это такое, поэтому эта тактика теряет эффективность», — подчеркнула Присцилла Мориучи, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности.

Напомним, 6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс и другие органы власти. Голосование будет проходить на фоне продолжающегося расследования специального прокурора Роберта Мюллера, который пытается установить факт сговора членов предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

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