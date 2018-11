Посол Армении в Германии подозревался в связи с мафиозными группировками

Ереван, , 11:35 — REGNUM Согласно совместному исследованию влиятельной немецкой газеты Der Spiegel и немецкой общественной телерадиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk, Федеральная полиция Германии на протяжении почти трех лет вела расследование с целью задержания членов армянской мафии, у полиции даже были подозрения относительно посла в Армении в этой стране Ашота Смбатяна.

Как пишет azatutyun. am, согласно этим публикациям, для раскрытия армянских мафиозных групп в последние годы в полиции Германии была разработана специальная операция под кодовым названием FATIL (Fight against thieves in law — Борьба с ворами в законе). Операция была строго засекреченной и проводилась при содействии Федеральной разведывательной службы, Европола, правоохранительных органов Испании, Бельгии, Италии и Франции.

Продолжавшееся несколько лет расследование, согласно Der Spiegel, было одной и самых крупномасштабных операций против преступных группировок в Германии. В результате сотрудники правоохранительных органов выяснили, что армянские мафиозные группировки пустили глубокие корни в Германии и создали мощную сеть, однако подозреваемых невозможно было арестовать по причине недостатка доказательств.

Согласно немецким журналистам, армянские преступные группы оказались в центре внимания правоохранительных органов с 2014 года, после перестрелки между двумя армянскими преступными группировками у казино в Эрфурте — столице федеральной земли Тюрингия. По словам очевидцев, члены преступных группировок прибыли на место происшествия на роскошных автомобилях, открыли огонь, причинив огнестрельные ранения двум армянам (27-ми и 54 лет), а затем на тех же автомобилях с большим шумом уехали, оставив более 20 гильз.

Правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел, против 42 человек началось расследование, в том числе по обвинению в отмывании денег. Причем, после этого кровавого инцидента страсти не улеглись, за перестрелкой последовало другое нападение — на ресторан одного из проживающих в Германии армян, избиение и прочее.

В рамках расследования, согласно публикациям в прессе, циркулировали также имена проживающих в Германии известных боксеров-армян — Артура Абраама и Каро Мурата. Однако сотрудникам правоохранительных органов не удалось найти убедительные доказательства против них и других подозреваемых.

В строго секретном отчете, составленном по завершении расследования, тем не менее, зафиксировано, что в Германии действительно действует армянская мафия, которая, наряду с другими преступными группами российско-евразийского региона, обладает значительными финансовыми ресурсами, угрожая основам правового государства.

Между тем, авторитетные немецкие СМИ отмечают, что несколько месяцев назад, в марте этого года, посол Армении в Германии Ашот Смбатян встретился с начальником полиции земли Тюрингия и предложил помощь официального Еревана в вопросе раскрытия армянских преступных групп. Однако федеральная уголовная полиция Германии тайным циркуляром не рекомендовала коллегам сотрудничать с послом.

«Об этом не может быть и речи по причине возможного сращения мафиозных группировок и властей Армении», — согласно Der Spiegel, говорится в секретном докладе. СМИ, в частности, утверждают, что у правоохранителей были подозрения, что дипломат, назначенный в 2015 году указом президента Сержа Саргсяна послом в Германии, имел связи с преступными группировками, однако доказательств, подтверждающих эти подозрения, найдено не было.

Ранее, в 2008 году, когда Смбатян был сотрудником посольства, Федеральная разведывательная служба подозревала его в международной контрабанде, однако и по этому делу не было найдено достаточно доказательств, и расследование было приостановлено.

Сам Ашот Смбатян, который на прошлой неделе по совместительству был назначен также послом Армении в Лихтенштейне, категорически опроверг и назвал абсурдом эти обвинения.

В ответ на запрос СМИ МИД Армении сообщил, что находится в контакте с немецкими государственными органами с целью уточнения достоверности этих появившихся в прессе утверждений.

«Учитывая деликатность вопроса и вероятное влияние на нормальную работу нашего дипломатического представительства, в настоящее время считаем нецелесообразным давать дополнительные комментарии. Мы сообщим дополнительную информацию в соответствии с результатами», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.