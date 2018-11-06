Перебежчики и их роль в грузинской политике

Андро Малкин, , 14:07 — REGNUM

«Единое национальное движение» в преддверии второго тура выборов обретает новых сторонников, в том числе тех, кто некогда от них отмежевался и перешел в лагерь соратников и сторонников «Грузинской мечты», а позднее решением лидеров партии — остова одноименной коалиции — были отторгнуты и отпущены на самосуществование и собственное усмотрение.

В рядах правившей некогда коалиции «Грузинская мечта» решением ее учредителя Бидзины Иванишвили сплотились политические силы, которые, по его мнению, меньше всего могли бы «продаться» и «поддаться на уловки» главного оппонента — партии Михаила Саакашвили. Попасть в коалицию с самого ее основания надеялись многие, но Иванишвили, проведя встречи и беседы с лидерами целого ряда партий, отсеял ненужный, на его взгляд, сор и выбрал «надежных соратников». Не попали, хотя и питали определенные надежды, ни лейбористы с их лидером Шалвой Нателашвили, которого Иванишвили отверг с самого же начала и с которым даже встречаться не счел нужным, ни Нино Бурджанадзе, с которой встреча состоялась, но сотрудничества не получилось. Потом Бурджанадзе перешла в стойкую оппозицию к Иванишвили.

Свой выбор учредитель коалиции «Грузинская мечта» остановил на двух, по его оценке, явно «прозападных» силах — Республиканской партии и «Свободных демократах». На исходе четырех лет правления «Грузинской мечты» обе партии оказались за бортом коалиции, «Свободные демократы» перешли в оппозицию чуть раньше, как бы поплатившись за излишние амбиции своего тогдашнего лидера Ираклия Аласании (вознамерившегося без согласования с лидером «Грузинской мечты» претендовать на пост президента; позднее Аласания не раз подвергался критике со стороны Иванишвили и в ранге министра обороны, а затем оказался «замешанным» в скандале с проведенным этим министерством тендером и был уволен, что и стало последней «каплей», вынудившей «Свободных демократов» покинуть коалицию).

Республиканцы стали оппонентами «Грузинской мечты» в преддверии парламентских выборов 2016 года, когда стало ясно, что правящая партия выйдет на выборы самостоятельно, без бывших соратников по коалиции. Вскоре ряды Республиканской партии покинул ряд ее бывших лидеров, в том числе бывший председатель парламента Давид Усупашвили и его супруга Тинатин Хидашели, занимавшая в правительстве «Грузинской мечты» пост министра обороны. Правда, в рядах соратников Иванишвили они все же не остались. Спустя некоторое время Давид Усупашвили основал собственную партию и даже принимал в ее составе участие в местных выборах 2017 года и в нынешних президентских выборах, но ни в одном, ни в другом случае сколько-нибудь значительного успеха не добился.

А что «республиканцы»? Они избрали себе нового председателя Хатуну Самнидзе и некоторое время прожили в режиме критических заявлений и комментариев по поводу всех действий и решений правящей партии. А недавно, после первого тура президентских выборов, сделали новый «решительный» шаг — заявили об объединении усилий с соратниками экс-президента Михаила Саакашвили для обеспечения победы ее кандидату во втором туре выборов.

Есть такая категория людей: они лучше всего чуют веяние времени и направление, в котором дует ветер перемен. И всегда удачно подстраиваются под грядущие изменения. Есть и такие партии, которые, с одной стороны, казалось бы, четко придерживаются собственной, некогда разработанной стратегии, с другой стороны, с завидной регулярностью меняют соратников по политической борьбе.

Эти партии, которые сегодня держатся в Грузии на плаву, будучи некогда соратниками Звиада Гамсахурдии в его усилиях по восстановлению независимости Грузии (насколько независимой стала Грузия в результате этих и последующих усилий грузинских политиков — это уже другой вопрос), спустя несколько месяцев, в декабре 1992 года активно участвовали в свержении правительства Гамсахурдии, затем сотрудничали с правительством Шеварднадзе, после чего перешли в оппозицию к нему и объединились с Михаилом Саакашвили. Позднее были отторгнуты и Саакашвили, перешли к нему в оппозицию, а после прихода в политику Иванишвили увидели в нем «спасительный свет» и вступили в его коалицию «Грузинская мечта». Казалось, назад возврата нет. Но это лишь казалось. Несколько дней назад республиканцы сделали заявление, которое ошеломило многих, даже самых преданных их сторонников.

Правда, нашлись в Грузии политологи, которые такие действия республиканцев не только оправдали, но и одобрили, и хотя еще несколько месяцев и недель назад отзывались о них неблагоприятно, решению объединиться с «Единым национальным движением» дали крайне положительную оценку. Звучала она примерно так: в этой партии собрались мэтры грузинской политики, прекрасно понимающие, что и как следует делать в определенный момент истории. Силы, которые они поддерживали в тот или иной период истории, всегда одерживали победу. Соответственно, почувствовали предстоящую победу на президентских выборах кандидата от ЕНД, и «правильно сделали». Так рассуждают в основном те политологи и эксперты, которые всегда поддерживали политику правительства Саакашвили.

Недоумение в связи с такими действиями республиканцев выразили некоторые независимые грузинские аналитики, которые никак не могут понять, почему политики, совсем недавно резко оппонировавшие Саакашвили и осуждавшие его действия, вдруг оказались в рядах тех, кто хочет вернуть «режим Саакашвили».

Были и негодующие оценки, авторы которых напоминали народу все грехи «республиканцев», вплоть до их «тайных связей с КГБ». Но оценки оценками, а действия бывших соратников, которые несколько лет назад решением «Грузинской мечты» оказались в ее оппозиции, взволновали учредителя партии и вынудили его на очередной публичный шаг — обращение к народу. Видеообращение Бидзины Иванишвили распространили все грузинские СМИ. Одни нашли в нем признаки уравновешенной и разумной оценки ситуации, другие — паническое заявление напуганного перспективой поражения обанкротившегося лидера.

О чем говорил председатель правящей партии в течение шести минут? Обстановку в стране он вкратце обрисовал как очередное историческое перепутье.

«Сегодня наша родина опять находится на историческом перепутье. Существует высокий риск принятия неправильного решения, и в то же время это наилучший момент для обновления», — заявил в начале обращения Иванишвили.

Главным адресатом олигарха на этот раз были те, «кто разочаровался» — в нынешней власти, в обещанном восстановлении справедливости.

«Понимаю, что вы недовольны, потому что ваша жизнь не улучшилась. Понимаю, что вы недовольны, потому что считаете, что некоторые чиновники больше заботятся о собственном благополучии, чем о народе. Вы недовольны, потому что думаете, что нынешняя власть не сумела восстановить справедливость, потому что мы допустили возможность возвращения насильственного режима», — констатировал Иванишвили недостатки приведенного им к власти шесть лет назад правительства «Грузинской мечты».

Хотя он пообещал, что 9-летнего периода правления «насильственного режима» касаться не будет, акцент на недопустимости его возвращения делался в течение всех шести минут обращения. Одновременно олигарх напоминал народу о том, что сумела сделать его партия за прошедшие шесть лет правления: отправила в отставку «насильственный режим», избавила бизнес от рэкета, предоставила полную свободу СМИ, достигла успехов на международной арене, реально приблизив перспективу вступления в ЕС и НАТО, обеспечила стабильное развитие экономики. И одновременно признавал ошибки: не сумели преодолеть нищету, проводили неправильную кадровую политику, отдалились от народа…

Часть обращения лидера правящей партии была адресована «старой гвардии», тем политикам, вместе с которыми «Грузинская мечта» в 2012 году сменила «насильственный режим». Он обещает, что «каждый патриот найдет свое место в нашей единой семье».

Опасаясь исхода президентских выборов в пользу кандидата от ЕНД, Иванишвили просит у народа всего один год, чтобы «исправить все недостатки и использовать весь свой ресурс, чтобы обеспечить необратимость развития страны».

«Главное, чтобы сейчас озлобленные на власть и отдельных чиновников граждане, стремясь наказать власть, не наказали собственное будущее и собственную страну, не выкинули в воду все, во что мы вложили жизнь в 2012 году», — подчеркнул Иванишвили и предупредил, что исход выборов в пользу оппонента «Грузинской мечты» принесет стране беспорядки и дестабилизацию.

Содержание обращения Иванишвили и сам тон его выступления моментально «оценили» его оппоненты, среди которых были и прежние его соратники и сторонники. Так, нынешний представитель «Движения строительства» Ани Миротадзе, которая в парламенте созыва 2012 года была членом партии «Национальный форум» и одним из активных лидеров коалиции «Грузинская мечта», назвала обращение Бидзины Иванишвили заявлением «напуганного и бескровного лидера». «Бескровного», наверное, потому, что Иванишвили был очень бледен, а в выражении его лица читались неуверенность и опасения.

А явные и ярые оппоненты правящей партии расценили выступление Иванишвили как обращение справедливо побежденного лидера.

«Это было обращение побежденного, и справедливо побежденного лидера, который обещал новую ложь своему обществу избирателей, несмотря на то, сколько раз он уже обманул наше общество за эти годы. И опять предлагал ненависть, и опять, подобно Попхадзе и другим, обещал беспорядки, пугал насилием, реваншем», — заявил, комментируя обращение олигарха, лидер «Европейской Грузии», бывший соратник Саакашвили Гига Бокерия.

Он не напрасно упомянул депутата Гедевана Попхадзе, так как тот после первого тура выборов президента одним из первых заявил, что в случае победы во втором туре кандидата от ЕНД Григола Вашадзе страну ожидают беспорядки, насилие и реваншизм со стороны Саакашвили и его соратников. Аналогичный исход в случае победы оппозиционного кандидата обещают стране и другие лидеры «Грузинской мечты».

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых ни один из кандидатов не сумел набрать необходимого для победы количества голосов (50% +1 голос).

Поэтому после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. Предположительно, он пройдет до 2 декабря. Во второй тур вышли поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили, набравшая в первом туре (по предварительным данным) 38,64%, и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно 37,74%). После первого тура кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, вышедший на 3-е место и набравший более 10% голосов, заявил, что его партия во втором туре поддержит Григола Вашадзе.

Такая поддержка, с учетом значительного числа недовольных нынешней властью избирателей, может означать, что теоретически победу во втором туре одержит Вашадзе, если, конечно, нынешняя власть не придумает и не предпримет нечто, что изменит отношение и мнение избирателей. Одним из таких шагов, направленных на привлечение сторонников на сторону правящей партии, можно рассматривать и обращение председателя «Грузинской мечты», как бы бросившего своей партии спасательный круг.