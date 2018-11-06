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Кубинский лидер Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Пекин

Политика

Китай — четвертая остановка в первом крупном турне для нового председателя государственного совета Кубы

Пекин, 6 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  6 ноября кубинский лидер Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Китай, сообщает агентство Prensa Latina. Диас-Канель впервые присутствует в Китае в качестве главы кубинского государства.

Его ждет насыщенная повестка, включающая в себя встречу с президентом Китая Си Цзиньпинем, премьер-министром Ли Кэцяном и другими высокопоставленными лицами. Стороны подпишут несколько двусторонних соглашений.

Также Мигель Диас-Канель посетит первую китайскую международную выставку импортных товаров, открывшуюся 5 ноября в Пекине. На выставке Куба также представляет продукты и услуги своего импорта.

Пекин стал четвертой остановкой в первой крупной зарубежной поездке кубинского лидера. Как сообщало ИА REGNUM, уже посетил Францию, Россию, Северную Корею. Из Китая кубинская делегация отправится во Вьетнам.

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