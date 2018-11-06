Депутаты Северо-Запада РФ просят ввести электронные визы для иностранцев

Сыктывкар, , 11:22 — REGNUM Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) приняла обращение в российское правительство о введении специального режима, предусматривающего оформление виз в форме электронного документа для иностранных туристов, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска государственной границы, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа. Как сообщили ИА REGNUM в Ассоциации, с инициативой об упрощении визового режима выступила Мурманская областная дума.

Обращение Ассоциации было принято на конференции в Сыктывкаре (Коми). В нём отмечается, что Северо-Западный федеральный округ также обладает большим потенциалом для развития въездного туризма.

«Регионы Северо-Западного федерального округа считают туристскую отрасль серьёзной сферой экономики и рассматривают её развитие как одно из приоритетных направлений. Действующая процедура получения визы достаточно сложна, что является сдерживающим фактором для развития туристской сферы не только территорий Северо-Запада России, но и страны в целом», — отмечается в документе.

Упрощённый порядок оформления въездных виз, по мнению депутатов, также «будет способствовать укреплению позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния России в мире».

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Напомним, с марта 2017 года федеральным законодательством установлено право оформления обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных электронных виз для иностранцев, прибывающих в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток. С 1 июля 2019 года подобный порядок устанавливается и для туристов, въезжающих в Россию через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской области.

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