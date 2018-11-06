ЦАР: Париж выступает против манипуляций интересами власти

Дакар, , 11:21 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли выступила против любых «манипуляций интересами власти» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) на Дакарском форуме по вопросам мира и безопасности в Африке, сообщает Le Figaro.

«Любое манипулирование интересами власти было бы неуместным, недостойным», — добавила министр, ссылаясь на растущее влияние России в ЦАР.

Франция решительно критикует попытку России начать мирные переговоры между вооруженными группами, конкурирующими с силами Африканского союза. «Давайте полностью поддержим Африканский союз, чтобы сохранить все шансы на быстрое и мирное урегулирование кризиса», — настаивала Флоренс Парли.

«Все международные усилия приветствуются для обеспечения стабильности в Центрально-Африканской Республики, но это необходимо делать в соответствии с резолюциями ООН и в соответствии с посредничеством Африканского союза», — добавила министр.

«Все другие инициативы, как мне кажется, не способствуют позитивному разрешению ситуации в этой стране», — подчеркнула министр обороны Франции.

Напомним, почти вся Центрально-Африканская Республика живет под вооруженными группами. Страна с населением в 4,5 миллиона человек входит в число самых бедных в мире, но богата алмазами, золотом и ураном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция предоставит ЦАР 24 млн евро, а также около 1400 автоматов с целью восстановления мирной ситуации в регионе.

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