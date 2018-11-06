Группу районов Якутии обеспечат качественным водоснабжением

Якутск, , 11:28 — REGNUM Жителей Вилюйской группы районов Якутии намерены лучше обеспечивать качественной питьевой водой. Для этого разработана спецпрограмма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Реализовываться замысел по улучшению качества воды, которой снабжаются жители Вилюйского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского районов республики, будет поэтапно. Как это будет происходить, обсуждалось на первом заседании рабочей группы по формированию предложений по реконструкции и строительству объектов водоснабжения для Вилюйской группы районов.

Пока, по словам замглавы Вилюйского района Андрея Лобашева, производительность существующего в городе Вилюйск и селе Кысыл-Сыр водозаборного сооружения недостаточна и составляет 300 м3/сутки является недостаточно. В селах Староватово и Тосу очистных сооружений нет совсем притом, что они снабжаются водой из озера, вода в котором не всегда чистая из-за сезонных явлений. Эти водозаборы предлагается оборудовать компактными очистными сооружениями для питьевой воды. Ещё для нескольких сёл планируется закупить водовозную технику.

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По мнению главного энергетика АК «АЛРОСА» Андрея Тархова, в программу в первую очередь должны войти те поселения, у которых нет очистных сооружений. Их состояние там, где они есть, предварительно необходимо проанализировать и соотнести с потребностями муниципалитетов, считает представитель алмазодобывающей компании. Водовозной техникой в АЛРОСА обещали обеспечить — компания готова предоставить её в количестве 20 единиц к тем трём, которые уже переданы в населённые пункты.

«Все потребности, сформированные муниципальными образованиями Вилюйской группы районов, будут рассматриваться исключительно в рамках ваших схем водоснабжения, так как в них учитываются перспективы развития района», — при этом предупредил глав населённых пунктов первый заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Николай Дураев.

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Главы муниципалитетов, в свою очередь обратились с просьбой возместить им расходы на обеспечение населения питьевой водой и оборудования дорог к альтернативным источникам воды — эти меры пришлось предпринять после того, как вода в реке Ирелях была загрязнена после прорыва Иреляхских дамб. Исполняющая обязанности начальника Управления социального развития АК «АЛРОСА» Юлия Васюкова отметила, что возмещение возможно, но только если расходы муниципалитетов в списке будут обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, жители четырёх районов Якутии на месяц остались без питьевой воды после размыва дамб алмазодобывающей компании на Иреляхском месторождении, которое произошло 19 августа 2018 года. После ЧП допустимые нормативы по взвесям в реках были превышены в сотни раз, и к фоновым значениям вода в реке вернулась только спустя месяц после ЧП.

Авария на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии и стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников компании, допустивших ЧП. Росприроднадзор Якутии пришёл к выводу, что к авариям на дамбах Иреляхского месторождения алмазов республики привело невыполнение АЛРОСА прописанных в лицензионных соглашениях правил пользования недрами. Принято решение оштрафовать алмазодобытчика, но АЛРОСА намерена его оспорить на основании того, что месторождение «Иреляхская россыпь» отрабатывается компанией с применением дражного флота, и этот способ экологически безопасный, так как ведётся без применения химических материалов и реагентов. Ещё одним аргументом в свою защиту компания выдвигала тот факт, что дамбы не являются постоянным сооружением.

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