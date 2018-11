Новая холодная война: «США могут начать войну, однако Иран её закончит»

Сергей Шакарянц, , 11:50 — REGNUM

С 5 ноября 2018 г. мир ввергнут в ещё одну холодную войну — США объявили о начале новых антииранских «санкций». При этом наглый лжец Дональд Трамп лицемерно вещает — мол, Америка готова к «новому соглашению» с Ираном. В восторге только Израиль, проамериканские и просионистские силы, в том числе и в Закавказье. Остальной мир готовится противостоять диктату США. Хотя уже известно, что в отношении восьми стран Вашингтон сделал исключения, в том числе и частично оккупированному со стороны американцев Ираку. Хотя сам Трамп название этого государства не озвучил. Так что напрасно армянский и.о. премьера Пашинян Никол 1 ноября откровенно врал относительно армяно-иранских границ. Напомним, что тогда он заявил, что якобы «две границы закрыты частично — с Ираном с учётом угрозы закрытия из-за геополитического развития, а с Грузией — частично из-за погодных условий». Тут ложь по иранской границе двойная. Первое — граница Армении с Ираном никогда не была закрытой или «частично закрытой», даже в годы обострённой войны в Карабахе-Арцахе в 1991−94 гг. А сейчас между двумя странами вообще облегчённый режим — во всяком случае, Иран отменил визы для граждан Армении. И автор данного материала лично воспользовался этим, когда в феврале 2017 г. по приглашению иранской стороны выехал в Тегеран и принял участие в крупной международной конференции «Вместе содействуем Палестинской интифаде».

Болтовня Пашиняна, а иначе его заявление об армяно-иранской границе трудно назвать, об «угрозе закрытия из-за геополитического развития» армяно-иранских границ — это означает откровенно «лечь» под США и Израиль, это не защита национальных интересов Армении. Еревану всегда нужна была диверсификация коммуникаций, и возможности территории Ирана в этом смысле — неограниченные и исходят из коренных интересов Армении. Охваченный войной, с одной стороны, и антитеррористическими мероприятиями — с другой, оккупированный американцами — с третьей стороны, Ирак и то не предусматривает «угрозу закрытия из-за геополитического развития» своих границ с Ираном. Более того, добился от США согласия на сохранение поставок из Ирана и в Иран. А что мешает врио премьера Армении последовательно и жёстко отстаивать армянский национальный интерес в вопросе армяно-иранских связей во время контактов с «джон-болтонами» и остальными чиновниками из Вашингтона? Откровенно плюют на «санкции» США Китай, Индия, Южная Корея, Россия, ЕС и ещё множество других. А «народный избранник» в Ереване трусливо предлагает населению дрожать от страха перед «угрозой закрытия из-за геополитического развития» армяно-иранской границы. То есть намекает на готовность примкнуть к антииранским «санкциям» против Ирана. Пашинян — ну и вдруг в ответ на всё это «случайно» прекратятся поставки иранского газа в Армению? Пойдёте на коленях ползать туда-сюда и у врагов энергоресурсы приобретать? А взамен торговать безопасностью страны и народа? Иран долгие 26 лет был негласным «бетонным раствором», укреплявшим безопасность, причём не только Закавказского региона, но и Армении, и Арцаха-НКР…

Иран не пойдёт ни на какие уступки США. Напомним — это следует из решения Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, запретившего государственным чиновникам Ирана вести с США какие то бы ни было переговоры, кроме переговоров о возвращении Вашингтона в рамки «ядерного соглашения» с Тегераном от 2015 г. Кстати, Иран начал «отвечать» Америке ещё 4 ноября — этот день празднуется в Стране Ариев (а именно так следует переводить топоним «Иран» — прим.) как Национальный день борьбы с мировым империализмом. Для непонятливых — это означает в первую очередь с США и Израилем. По сообщениям агентства IRNA, только в Тегеране на антиамериканские и антисионистские манифестации вышли многие сотни тысяч иранских граждан, к которым присоединились многие высшие должностные лица. По всей стране шли массовые митинги и демонстрации, главными лозунгами которых были «Долой США!», «Смерть США!» и «Долой Израиль!». Десятки тысяч жителей столицы сожгли флаги США и Израиля в знак протеста против их агрессивной политики. Подобные акции сожжения американского и израильского флагов имели место повсеместно в Иране. Отметим, что антиамериканские и антисионистские акции в Иране не связаны с днём 5 ноября и введением новых «санкций» США. Напомним, что 4 ноября 1979 года иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране в знак протеста против неоднократных заговоров Соединённых Штатов против Ирана. После этого иранский народ каждый год отмечает 4 ноября, выходя на всеобщие демонстрации, показывая своё национальное единство и исламскую солидарность. В этот же день аятолла Хаменеи, выступая на митинге, посвящённом годовщине захвата американских заложников в Иране во время Исламской революции 1979 г., особо подчеркнул: «Уже 40 лет продолжается сражение между США и Ираном, и США были побеждены исламской республикой за последние 40 лет… Цель американских санкций — калечить и сдерживать экономику Ирана, но на самом деле они подтолкнули страну к самодостаточности».

Другие же ответы прозвучали именно 5 ноября. По сообщениям IRNA, президент Ирана Хасан Рухани в обращении к президенту США заявил, что если США будут выполнять свои обязательства и вернутся в рамки «ядерного соглашения» от 2015 г., то Иран может пойти на переговоры с Вашингтоном. «В прошлом месяце, когда я прибыл с визитом в Нью-Йорк, президенты четырёх стран попросили меня провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры не осуществляются посредством третьих стран. Иран готов вести переговоры с любой страной, если она привержена своим обязательствам, — заявил Рухани на заседании с заместителями и старшими руководителями министерства экономики и финансов Ирана. — К счастью, сегодня США становятся всё более изолированными из-за своего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Вот, посмотрите, сколько стран поддерживает действие США и кто выступает против них. Некоторые люди думают, что мы потерпели неудачу из-за выхода США из СВПД, но это не так. Мы добились успеха, по крайней мере, политически. Доказательством этого служит поддержка сохранения СВПД подавляющим большинством стран мира, за исключением двух или трёх стран. Это считается нашим дипломатическим достижением». Как отметил глава правительства ИРИ, помимо Ирана, сами европейские союзники США желают, чтобы срок администрации Трампа поскорее закончился, и сами об этом откровенно объявили на встречах. «Американцы постоянно сообщают нам, что намерены вести переговоры с нами. Но наш ответ — зачем садиться за стол переговоров?!. Прежде всего, уважайте уже проведённые нами переговоры по СВПД, в результате которых мы придём к выводу, что появились основания для следующих переговоров», — заключил Рухани.

По сообщению американской газеты USA Today, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью, опубликованном как раз 5 ноября, заявил: «Хотя взаимное доверие не считается предварительным условием для диалога, но взаимное уважение, конечно, должно быть. Мы достигли 150-страничного соглашения с Вашингтоном, а не 2-страничного! (Недавнее ядерное соглашение США и КНДР — прим.) Но США решили выйти из сделки. Мы не виноваты, что Вашингтон ненадёжный переговорщик, это проблема, с которой сталкивается всё международное сообщество». По его словам, Иран ждёт до конца года и ожидает, что американцы изменят свои подходы: «Мы подождём конца нынешнего подхода, хотя администрация Трампа может изменить своё поведение пораньше. Мы не вмешиваемся во внутренние дела США, американцы должны сами выбирать президента страны, но мы хотим увидеть новый подход». Отвечая на вопрос о стремлении Ирана к диалогу, если новый президент придёт к власти в Соединённых Штатах, Зариф ещё раз сказал, что Ирану нужен новый подход. По итогам интервью американская газета написала, что Иран готов к диалогу для нового соглашения в случае подготовки необходимой почвы. Но это, исходя из Высочайшего приказа аятоллы Хаменеи, — тоже поспешный вывод, потому что изначально не было и не будет никаких переговоров (дву — или многосторонних) о: 1) внутриполитическом устройстве Ирана и его политическом режиме; 2) о помощи Сирии и Ираку в борьбе с террористами (вспоминаем фразу «сражение за Дамаск равносильно защите Тегерана», от 2014 г.); 3) о национальной ракетной программе ИРИ и других мерах, непосредственно связанных с обороной и безопасностью Ирана. На наш взгляд, в Вашингтоне даже газетчики сейчас не владеют полностью текущей ситуацией, в особенности в Иране и на Ближнем Востоке в целом. В противном случае журналисты USA Today вряд ли бы из слов министра Зарифа, свидетельствовавших о невозможности ирано-американских переговоров без полной и безоговорочной капитуляции США по вопросу о «ядерном соглашении» от 2015 г., сделали бы вывод о том, что, мол, «Иран готов к диалогу для нового соглашения в случае подготовки необходимой почвы». Пока Тегеран готов к одному — к политической капитуляции и вселенскому позору Белого дома и его хозяина, не более того.

Имеет значение и то, что министр Зариф 1 ноября отметил серию заговоров израильского разведывательного агентства «Моссад», осуществлённых с целью уничтожить иранскую ядерную сделку, известную как СВПД, последним из которых является предполагаемый «заговор для убийства» в Дании. Это — тот самый факт, когда в конце октября глава разведывательной службы Дании Пит Финн Борх Андерсен объявил, что иранская разведка якобы пыталась осуществить заговор с целью убить иранско-арабского оппозиционного деятеля на территории Дании. Пресс-секретарь иранского МИД Бахрам Кассеми заявил в ответ, что публикация таких злобных сообщений в СМИ и приписывание таких преступлений Ирану является заговором врагов, чтобы повлиять на растущие отношения Тегерана с европейскими странами, сообщал англоязычный телеканал Press-TV. В своём твите министр Зариф отметил следующие меры, принятые израильским режимом в течение 2018 г., задаваясь вопросом, являются ли они «невероятной серией совпадений» или «простой хронологией программы «Моссада» по уничтожению СВПД», сообщал ресурс Mehr News. Вот хронология от министра Зарифа: «30.04: Нетаньяху утверждает, что «Моссад» обнаружил иранские ядерные файлы; 8.05: Трамп выходит из СВПД. 3.06: президент Рухани начинает государственные визиты в Швейцарию и Австрию; 3.06: «Моссад» помогает в «срыве иранского заговора о закладке бомбы» во Франции; 26.09: Трамп возглавляет катастрофическое антииранское шоу в Совете Безопасности ООН; 27.09: Нетаньяху утверждает, что «Моссад» обнаружил иранский ядерный объект; 29.10: Планируемое объявление ЕС о «транспортном средстве специального назначения» (организации финансовых и банковских каналов с Ираном в обход санкций США — прим.); 29.10: «Моссад» помогает в «срыве иранского заговора об убийстве» в Дании. В предыдущем, связанном с этим, твите Зариф сказал, что «извращённая и упрямая установка «Моссадом» ложных флагов только укрепит решимость Ирана конструктивно взаимодействовать с миром». И, как известно, по этому делу гендиректор парламента Ирана по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян, упомянув о роли «Моссада» в предоставлении Дании ложной информации о предполагаемом «заговоре об убийстве», подчеркнул, что сионисты использовали фальшивый флаг в Дании, направленный против связей Тегерана и ЕС, но «попытка Тель-Авива подорвать экономику Ирана не останется без ответа».

Самым же неприятным для шоумена из Белого дома смело можно назвать ответ в стиле сериала «Игра престолов» главкома спецназа «Кодс» КСИР Ирана генерал-майора Кассема Солеймани — как бы «в уравновешение» тому, что Трамп в той же манере объявил о введении санкций против Тегерана. Сообщение и «постер» легендарный Солеймани опубликовал в своём Instagram — своё фото со слоганом «I will stand against you» — «Я буду противостоять тебе». На фото вокруг генерала идёт снег. Коллаж сопровождён заявлением на фарси, в котором отмечено, что иранский народ прошёл через трудные времена, и США могут начать войну, однако Иран будет тем, кто её закончит. Он подчеркнул, что готов выступить против Трампа, и потребовал от главы США прекратить угрозы в адрес Тегерана. Тут сразу же напрашиваются аналогии с получившим широкую огласку скандальным инцидентом, когда личное послание генерал-майора Солеймани «неожиданно» оказалось в личном кабинете бывшего директора ЦРУ США генерала Дэйвида Петреуса в далёком уже 2008 г. Причём послание Солеймани было подброшено прямо на стол Петреусу, что ещё более усилило щекотливость ситуации: как? Кто принёс и подбросил? Когда… Текст того послания многократно исследовался и цитировался исследователями: «Генерал Петреус, вы должны знать, что я, Кассем Солеймани, ответственный за политику Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Газе и Афганистане». По некоторым данным, генерал-майор Солеймани имеет собственных агентов и в самом ЦРУ, и именно в этом, наверное, главная причина того, что это послание было передано им «неожиданным и непонятным образом» — прямо на рабочий стол главы разведуправления США. Во всяком случае, промежуточные итоги работы спецназа «Кодс» и лично генерала Солеймани более чем заметны: 1) он имеет самое непосредственное отношение к тому, что план расчленения Ирака и Сирии, создания квазигосударств фактически провален, пусть даже и временно; 2) дал трещину другой план — сформировать курдское квазигосударство из сирийских и иракских, даже некурдонаселённых территорий, которое тут же было бы задействовано против Ирана; 3) трещит по швам план уничтожения шиитов-хуситов в Йемене и план сколачивания «арабского НАТО» против Ирана. Уверены, что перечисление того, к чему причастны генерал Солеймани и спецназовцы КСИР Ирана, на этом не заканчивается.

Отметился и Главнокомандующий КСИР Ирана бригадный генерал Мохаммад Али Джафари, заявивший 4 ноября, по сообщению IRNA, в адрес президента США Дональда Трампа, что Ирану нельзя угрожать. Учтём, в каких условиях и, соответственно, какую символику в себе несли заявления генерала Джафари. Он выступал на антиамериканской демонстрации по случаю 39-й годовщины захвата американского посольства в Тегеране перед сотнями тысяч охваченных антиамериканскими протестами иранских граждан. «Если бы американцы оставались в «шпионском гнезде» в Тегеране, Исламской Революции не произошло 40 лет назад, а в первом десятилетии они могли бы сменить режим страны. Взятие шпионского гнезда студентами было фактически второй революцией иранской нации», — сказал генерал Джафари. (По нашему мнению, эти слова иранского генерала на сегодняшний день актуальны, по сути, для всех стран — членов СНГ…) «40-летняя история Исламской Революции предполагает последовательные неудачи США в регионе, и последнее оружие противника — экономическая война — также потерпит неудачу. Из-за воздействия средств массовой информации врага убеждение в упадке мощи США может показаться немного сложным, но следует отметить, что многие эксперты говорят об упадке мощи Америки, — продолжал генерал Джафари. — Никогда не угрожайте народу Ирана, потому что крики ваших войск и моряков всё ещё слышны в вашей стране и в Персидском заливе». Что правда — то правда: в памяти ещё видеокадры, когда американские спецназовцы схвачены и поставлены на колени спецподразделением морских сил КСИР Ирана, при этом не скрывают своих слёз…

Кроме того, именно 5 ноября Иран начал широкомасштабные военные учения «Велаят», с ракетными стрельбами. Они названы учениями ВВС Ирана, однако на самом деле носят комплексный характер. В этом убеждает тот факт, что командует учениями контр-адмирал Хабиболла Сайяри, до 2017 г. командовавший ВМС Ирана. Учения идут в акватории площадью полумиллиона кв. км на севере, в центре и на западе страны. Сети управления и контроля, уничтожение целей врагов, осуществление защитных операций в среде электронных боевых действий, использование недоступных поисковых систем с помощью беспилотных аппаратов противовоздушной обороны против противоракетных и круизных ракет — всё это пройдёт апробацию и будет подвергнуто оценке в ходе учений. Как к вечеру 5 ноября сообщало IRNA, в первый день учений три ракеты зенитно-ракетной системы (ЗРС) «Талаш» успешно поразили цели на различных расстояниях. ЗРС «Талаш» — одна из новейших систем базы ПВО Ирана «Хатамол аль-Анбия», которая может поразить все цели на средних и больших расстояниях. Система ПВО «Талаш» разработана и создана иранской оборонной промышленностью. И, видимо, следует ожидать, что через некоторое время в Иране примут решения о проведении и других комплексных военных учений, в которых различные рода войск будут отрабатывать взаимодействие с силами ВВС и ПВО. По нашему мнению, лучшего способа превентивно предупредить радетелей войны с Ираном или насильственной смены власти в Тегеране в практике не существует. Почему мы ставим так вопрос? Дело в том, что уже «в прокате» некий американский голливудский «фильмец» — в целом с фантастическим сюжетом об использовании боевых роботов и летающих дронов-роботов, якобы для усиления борьбы с преступностью в США. Но сей «фильмец» ведь с чего начинается? В заставочных кадрах один из популярнейших чернокожих актёров Голливуда со страстью комментирует результативность применения всей этой робототехники во время… некой Freedom Operation Teheran. С кадрами о нападениях «от бессилия» иранских шахидов-смертников на «американскую супертехнику» и т. д. и т. п. Но суть-то тут в том, что в США киносволочи уже отрабатывают политический заказ о начале кинопродукции, в коей Иран — оккупированная «американскими биороботами» (даже!..) страна. То есть — война уже прошла, «непобедимая Америка победила» и т. д. — остаётся силами роботов поддерживать «американский порядок» в Иране.

Что американцы — психически неустойчивые, серьёзно больные люди, вполне видно даже и по, казалось бы, прагматичному цинику Трампу, по его советникам Болтону, Джулиани и другим. Но до такой абракадабры — «кино» об оккупации Ирана — не доходили даже предшественники Трампа в лице Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы. Деградация — вот каков диагноз состояния пусть даже и не всего американского общества, а только его элиты. Как тут не вспомнить, что вот уже сколько лет, казалось бы, неисправимый антисоветчик и русофоб, «ястреб» американского истеблишмента и к тому же бывший республиканец, представитель «шотландского клана» в американском политикуме Патрик Джозеф Бьюкенен (а может, по-шотландски, по-гэльски его называть — Бучанан, в соответствии с текущей конъюнктурой политического момента?..), с 1990 г. называл конгресс и сенат США «территорией, оккупированной Израилем», а с 2000 года выступал с резкой критикой президента Дж. Буша — младшего за войну в Ираке и конфронтацию с Россией, во время Обамы призывал прекратить «демонизировать Россию и Путина», и т. д. Хочется напомнить, как гражданам США, так и читателям в других странах мира, в особенности в СНГ, что в 2002 г. Бьюкенен (Бучанан) выпустил книгу «Смерть Запада» («The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization», New York, NY, USA: St. Martin's Press, 2002, ISBN 0−312−28 548−5.), в которой продолжил идеи Шпенглера и Фукуямы о внутреннем кризисе европейской цивилизации, причины которого Бьюкенен видит в дехристианизации США и стран Европы, снижении рождаемости, распаде общества на конфликтующие этнические, конфессиональные и прочие сообщества и группы. Вообще, это один из традиционных американских политиков, которых называют «палеоконсерваторами», в отличие от «неоконсерваторов», виновных в разжигании целого ряда войн в конце XX века и сейчас, в XXI веке. Приведём лишь пару заголовков из его журнала «Американский консерватор» («The American Conservative») за двухтысячные годы: «Нам пора излечиться от своей русофобии» (март 2018-го); «США не нужны ни Сирия, ни война с Россией» (апрель 2018-го), и т. д. Но ещё более уничтожающие характеристики своей стране, США, Бьюкенен (Бучанан) дал в книге «Самоубийство сверхдержавы: Продолжит ли существовать Америка к 2025 году?» («Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?, October 18, 2011, ISBN 0−312−57 997−7.»). Просто уверены, что идеи указанного нами американского политика, изложенные всего лишь в отмеченных двух книгах, каждому наглядно покажут, почему жёсткие слова иранского генерала Солеймани — «США могут начать войну, однако Иран будет тем, кто её закончит», — ближе к истине, чем ничем не подкреплённая бравада Трампа и его «команды».

Но мы также уверены, что худший сюрприз приготовила Трампу и его ираноненавистникам… американская газета The Washington Post. Она указала на вывод кораблей США из Персидского залива в последние месяцы из-за ослабления позиции американских войск на Ближнем Востоке и сообщила, что многие американские чиновники всё более обеспокоены растущей военной мощью Ирана. Газета, со ссылкой на высокопоставленных чиновником и генералов, пишет: «Растёт обеспокоенность по поводу ракетных возможностей Ирана». И напоминает — в недавнем ракетно-баллистическом «нападении на Сирию из Ирана» ракеты долетели и взорвались «всего в трех милях от американских войск, что свидетельствует о повышении их точности». По данным американской газеты, озабоченность по поводу решения Пентагона о выводе кораблей, истребителей и системы противоракетной обороны из региона усилилась по мере того, как усилились санкции против Ирана в области энергетики. В публикации передаётся, что с изменением приоритетов нацбезопасности США в администрации Трампа и сосредоточением Белого дома на военном соперничестве с Китаем и Россией американский след на Ближнем Востоке сократился. Одной из главных проблем некоторых официальных лиц США является вопрос о военной способности страны действовать в Ормузском проливе, который Иран угрожал блокировать.

Впрочем, не прибавит настроения Вашингтону и аналитический отчёт китайского агентства Синьхуа от 5 ноября, в котором подчёркивалось, что Иран — огромная страна с богатыми энергетическими ресурсами, являющаяся крупным экспортёром нефти, и это давление США «может быть вредным не для самого Ирана, а для других стран». Китайское агентство передало, что высокопоставленные иранские официальные лица, в том числе аятолла Хаменеи, осудили санкции, которые вступают в силу с 5 ноября, и назвали их попытками США «сменить режим». По данным Синьхуа, хотя США заявили, что заставляют все страны, которые закупают нефть у Ирана, прекратить эти закупки, теперь им пришлось освободить восемь стран от санкций под международным давлением. Как сообщается в отчёте, маловероятно, что США преуспеют в санкциях в отношении Ирана и смогут изолировать Тегеран, в то время как некоторые эксперты считают, что ситуация в Иране будет постепенно улучшаться. В соответствии с международным соглашением по ядерной программе Ирана, санкции не сопровождались глобальным консенсусом, и значительное число ключевых стран не выступили на одной стороне с США во втором раунде санкций. И «нефтяные санкции против Ирана столкнулись с глобальной оппозицией», заключает китайское агентство. А вот интересно — в партиях бывшего блока «Елк» («Выход»), дома у Пашиняна, наконец, хоть американские газеты и книги американских политиков читают, хоть американским оценкам изменения ситуации в регионе верят? Такой же вопрос, на наш взгляд, уместен и в адрес глав государств других стран — как на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, так и в Европе.