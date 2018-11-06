Объявленный уход Меркель не остановил падения рейтинга коалиции ХДС и СДПГ

Берлин, , 10:57 — REGNUM Грядущий уход Ангелы Меркель с поста председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) не помог остановить падение популярности партий правящей коалиции. Это следует из последнего опроса института Insa, проведенного по запросу издания Bild.

На сегодняшний день за блок ХДС/ХСС (ХСС — «Христианско-социальный союз») готовы проголосовать 24,5% жителей Германии, за Социал-демократическую партию (СДПГ) — 13,5%. Это на 0,5% меньше относительно предыдущего опроса.

Резко прибавившие в рейтинге в октябре «Зеленые» потеряли 1% и набирают 19% потенциальных голосов. «Альтернатива для Германии» (АдГ) остается на прежнем уровне в 16,5%. «Левые» по итогам опроса заручились поддержкой 11% респондентов, Свободно-демократическая партия — 10%. Остальные партии в сумме набрали 5,5%.

В случае внеочередных выборов в бундестаг блоку ХДС/ХСС придется искать другого партнера по коалиции вместо СДПГ, чтобы достичь большинства в парламенте и сформировать правительство. Напомним, немецкие партии исключают сотрудничество с АдГ вне зависимости от уровня поддержки этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер считает, что внеочередные выборы в бундестаг пройдут не позднее начала лета 2019 года. Напомним, прошлые выборы состоялись в сентябре 2017 года, а коалиционное правительство было сформировано лишь к марту.

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