Украинское подразделение банка «ВТБ» ограничило возможность снятия средств

Киев, , 10:56 — REGNUM Дочерняя структура банка «ВТБ» на Украине ввела комиссии и лимиты на снятие наличных средств со счетов клиентов банка, заявили 5 ноября в пресс-службе национального банка Украины (НБУ), сообщил официальный сайт ведомства.

«5 ноября 2018 года банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных», — сказано в сообщении.

В «ВТБ» пошли на этот шаг, поскольку банк испытывает недостаток ликвидности. Его вызвало решение апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года. Украинский суд заблокировал активы финансового учреждения и тем самым лишил «ВТБ» возможности пополнять свою ликвидность за счёт продажи активов.

Напомним, за первые восемь месяцев 2018 года убытки «ВТБ» и «Сбербанка» на Украине составили более 20 млрд рублей. Украинские власти не позволяют российским банкам ни продать бизнес, ни свернуть его деятельность, называя это «санкциями» за имущество, потерянное Украиной в Крыму.

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