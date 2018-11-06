Левые силы Петербурга потребовали от Беглова разрешить акции 7 ноября

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Представители петербургских политических организаций левого спектра в открытом письме врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову потребовали согласовать уличные акции 7 ноября в честь 101-й годовщины Октябрьской революции. Представители левых сил заявили о готовности выйти на несанкционированные акции.

«Мы требуем Вашего оперативного вмешательства и воздействия на чиновников, которые впервые и без всяких причин отказали в согласовании ежегодного митинга 7 ноября в честь годовщины Октябрьской революции на пл. Ленина», — говорится в заявлении левых сил, имеющемся у ИА REGNUM.

Ранее администрация Санкт-Петербурга отказалась согласовать традиционное шествие КПРФ от Финляндского вокзала к «Авроре» и митинг у легендарного крейсера, предложив коммунистам митинговать в удаленных от центра города парках или собраться в актовом зале Смольного на памятное мероприятие. Было отказано и в мероприятии на площади Ленина другим левым силам. Власти также предупредили, что не допустят несанкционированных акций.

Авторы письма в адрес врио губернатора заявляют, что отказ в согласовании митинга на площади Ленина был обусловлен надуманными поводами.

«Предложение чиновников комитета по законности и правопорядку провести митинг в Удельном парке рассматриваем как неприемлемое и издевательское, оставляем за собой право в историческую дату выйти на традиционное место сбора левых сил города — на площадь Ленина», — заявили авторы обращения.

Они напоминают Александру Беглову, что при всех губернаторах Петербурга власти «находили возможности с уважением отнестись к убеждениям тысяч сограждан», и предупреждают чиновника, что отказ в согласовании будут расценивать как презрение к традициям города и отсутствие собственной позиции, что отразится на результатах будущих выборов губернатора.

«Петербург, как и Ленинград, был и остается городом людей гордых и свободных. Александр Дмитриевич, ещё есть возможность решить вопрос с митингом для всех левых сил в городе 7 ноября на пл. Ленина. Не упустите свой шанс проявить самостоятельность и порядочность», — говорится в обращении.

Его подписали руководители и представители РКРП, «РОТ ФРОНТа», ОКП, «Другой России», РПК и РКСМ.

Представители левых сил Петербурга оставили за собой право выйти на площадь Ленина у Финляндского вокзала 7 ноября, независимо от реакции Смольного.

В свою очередь, лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев записал видеоролик, в котором предложил Александру Беглову «самому пойти в лес», имея в виду то, что левых отправляют митинговать в удаленные лесопарки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ в Петербурге, депутат Заксобрания Ольга Ходунова назвала отношение исполнительной власти Петербурга «издевательством» и высказала возмущение тем, что коммунистам мешают отметить годовщину Октября в городе, где и произошла Октябрьская революция, ставшая одним из важнейших событий мировой истории.

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