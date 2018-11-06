В Ярославской области урок мужества провел «сотрудник НКВД»

Рыбинск, Ярославская область, , 10:54 — REGNUM В Ярославской области представители группы военно-исторической реконструкции «Отечество» провели урок Мужества для жителей Рыбинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Шквал обсуждений в соцсетях вызвало фото человека в форме НКВД с этого мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Может, я чего-то не понимаю… Но зачем в день народного единства к одиноким пенсионерам в интернат приходил человек в форме НКВД образца 37 года?», — спрашивает автор поста.

Многие его поддержали — мол, спасибо, хоть старуху с косой не отправили. Как пояснил руководитель военно-исторического клуба Максим Сатайкин, который, собственно, и был одет в форму, в Рыбинском интернате для престарелых действительно проводился Урок мужества, посвященный защите Брестской крепости.

«Мы занимаемся реконструкцией Военно-крестьянской Красной армии, и в том числе последние полгода у нас появилось отделение НКВД. Лекции в школах и соцучреждениях — это наша общественная работа. Это была запланированная ранее лекция при поддержке общественной организации «Союз Чернобыль» Рыбинска. В этот дом престарелых мы приходим не в первый раз. В тот день речь шла об обороне Брестской крепости, была общая лекция об униформе, снаряжении и обмундировании Красной армии. Пожилым людям интересно все это послушать, посмотреть», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Сатайкин.

По его словам, фото в соцсетях и бурное его обсуждение вызвано банальным незнанием и предубеждением.

Синяя фуражка НКВД в сознании многих людей — это 37-ой год, кровавя гебня, палачи, выстрелы в затылок. Никто больше ничего не видит. И бесполезно людям объяснять, что это конвойные войска НКВД — а я находился именно в форме конвойных войск. Вспомним оборону Брестской крепости, 132-ой отдельный батальон конвойных войск НКВД, который практически полностью был уничтожен. Знаменитая надпись — «Прощай, Родина, умираю, но не сдаюсь» по некоторым источникам, была найдена именно в районе 132-го батальона. Вспомним битву за Сталинград, первыми удар немцев приняла на себя 10-ая дивизия НКВД. Об этом никто не помнит. Для большинства наших сограждан синие фуражки — это мировое зло. На немцев не так бурно реагируют, как на них», — говорит Максим Сатайкин.

В любом случае, бабушки и дедушки лекцией остались очень довольны и никаких претензий не предъявляли.